Phát lộ thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng

Tính đến hết ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập 101 hài cốt liệt sĩ, 5 bộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.

Vị trí hố chôn thứ 2 cách rãnh mộ đầu tiên khoảng 50 m. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục khai quật tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng đã đào thăm dò tại một vị trí mới dựa trên thông tin do nhân chứng cung cấp. Bước đầu, đơn vị phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, cùng nhiều di vật.

Toàn bộ hài cốt và di vật đã được cất bốc, bảo quản, quy tập theo đúng quy trình.

Trong ngày, lực lượng chức năng đào hơn 70 m3 đất phục vụ công tác tìm kiếm. Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng, các lớp đất bóc tách theo từng khu vực, mọi dấu vết đều được kiểm tra kỹ nhằm giữ nguyên hiện trạng và thu thập đầy đủ thông tin phục vụ công tác xác minh.

Tình đến ngày 24/7, đội tìm kiếm đã quy tập được 101 hài cốt, 5 bộ tập thể. Ảnh: Hoài Bảo.

Tính đến hết ngày 24/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể được phát hiện trong suốt quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch, ngày 25/7, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật trên cơ sở kết hợp kết quả khảo sát thực địa với thông tin từ nhân chứng nhằm nâng cao khả năng phát hiện các vị trí chôn cất còn lại.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục cập nhật kết quả tìm kiếm tới các cơ quan báo chí sau 16h hàng ngày trong thời gian triển khai nhiệm vụ.