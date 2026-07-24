Phát hiện rãnh mộ tập thể mới ở công viên Lê Thị Riêng

Trong quá trình mở rộng phạm vi khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện thêm một hố chôn tập thể và bước đầu quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng đã hoàn tất mở rộng hố tìm kiếm mới tối 23/7.

Sáng 24/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) và bước đầu phát hiện hố chôn tập thể thứ hai, cách vị trí đã quy tập 100 hài cốt liệt sĩ trước đó khoảng 50 m.

Trước đó, tối 23/7, lực lượng đã đào, mở rộng hố tìm kiếm. Máy xúc được sử dụng để bóc lớp đất mặt đến độ sâu khoảng 1 m. Hố khai quật mới có chiều dài khoảng 10 m, độ sâu hơn 1,5 m.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi có hài cốt, toàn bộ hoạt động khai quật được chuyển sang thực hiện thủ công nhằm bảo đảm giữ nguyên hiện trạng hài cốt và các di vật kèm theo.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng bước đầu quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ. Công tác mở rộng phạm vi khai quật vẫn đang được tiếp tục để xác định quy mô thực tế của hố chôn tập thể.

Dự kiến hố được mở rộng đến mép đường Trường Sơn.

Đây là vị trí thứ hai phát hiện hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng kể từ khi bắt đầu đợt khai quật ngày 23/6. Khu vực này nằm trong ba điểm được các cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu nghi là hố chôn tập thể trên cơ sở đối chiếu tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý.

Trước đó, tại rãnh chôn tập thể dài khoảng 30 m kéo từ khu vực nhà bia tưởng niệm đến gần hồ cá cạnh nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng, lực lượng quy tập đã tìm thấy 100 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tăng võng, dép cao su, bình tông, lược, nhẫn, bút viết, lọ dầu gió và các mẩu giấy ghi thông tin đơn vị.

Từ các di vật và tài liệu thu được, cơ quan chức năng bước đầu xác định thông tin của một số liệt sĩ. Trong đó có trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó Tiểu đoàn 1 Long An, hiện được đối chiếu ADN với gia đình nhận là thân nhân để xác định danh tính.

Đợt tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Việc phát hiện thêm hố chôn tập thể thứ hai tiếp tục củng cố cơ sở nhận định khu vực công viên Lê Thị Riêng còn lưu giữ hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời mở ra khả năng tiếp tục phát hiện và quy tập thêm hài cốt trong thời gian tới.