Đã phát hiện 100 hài cốt, 2 bộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng

Quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục cho kết quả khả quan khi có thêm hài cốt được phát hiện.

Đến hết ngày 18/7, lực lượng chức năng đã quy tập 100 hài cốt, 2 bộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 18/7, lực lượng tập trung quân số toàn đội tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm hài cốt tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Đội đã phát hiện, cất bốc thêm được 4 bộ hài cốt và một số di vật kèm theo.

Tính đến hết ngày 18/7, lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 100 hài cốt, 2 bộ tập thể.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thận trọng tìm kiếm, mỗi lớp đất đều được bóc tách bằng phương pháp thủ công nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn lại.

Công tác bóc tách được thực hiện cẩn trọng, đảm bảo việc xác minh danh tính liệt sĩ. Ảnh: Hoài Bảo.

Đồng thời, các bước giám định, xác minh danh tính cũng được triển khai nhanh chóng với hy vọng sớm đưa các liệt sĩ trở về đoàn tụ cùng gia đình và góp phần làm rõ thêm những dấu tích lịch sử còn lưu lại dưới lòng đất TP.HCM.

Từng trao đổi với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ giám định - khẳng định yêu cầu cao nhất của công tác xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là tìm ra kết quả, mà còn phải bảo đảm độ chính xác tuyệt đối.

"Đây là những kết luận liên quan trực tiếp đến rất nhiều gia đình. Vì vậy, mọi công đoạn đều phải được kiểm soát chặt chẽ", ông nói.

Cận cảnh rãnh mộ dài 25 m, phát hiện hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng Đến sáng 6/7, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, 7 bộ hài cốt tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).