Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Người phụ nữ 80 tuổi nghẹn ngào vì hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau gần 60 năm giữ lời ước hẹn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 18/7, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh), xác nhận thông tin bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Quyết định số 3730/QĐ-SNV do Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 18/7, được căn cứ theo hồ sơ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Bằng Tổ quốc ghi công 2P.944b theo Quyết định số: 04/TTga ngày 02/01/1978 của Thủ tướng Chính phủ) và đề nghị của UBND xã Vàm Cỏ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248. Từ ngày 1/8/2026, bà được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, gồm mức trợ cấp tuất hàng tháng là 2.789.000 đồng/tháng và mức trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng (vợ liệt sĩ sống cô đơn không nơi nương tựa) là 2.231.000 đồng/tháng. Tổng cộng là 5.020.000 đồng/tháng.

Cũng theo quyết định, bà Lệ được truy lĩnh trợ cấp tháng 7/2026, tính từ tháng Sở Nội vụ ban hành quyết định này.

Toàn cảnh buổi họp họ tộc Huỳnh trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ Đặng Văn Tây Lo (áo trắng, ngắn tay) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vệ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã Hội xã (chính giữa). Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 18/7, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, 6 thành viên gia tộc họ Huỳnh đồng lòng ký vào hồ sơ đề nghị xem xét bà Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp đặc biệt đã kéo dài nhiều năm.

Chỉ trong ngày, hồ sơ được giải quyết và Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định công nhận, đáp ứng nguyện vọng nhiều năm của gia đình cũng như chính quyền địa phương.

Khi nhận được tin mình chính thức được pháp luật ghi nhận là vợ liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Lệ không giấu được xúc động vì đã trọn nghĩa tình với chồng.

"Tôi mãn nguyện rồi", bà nói.

Suốt gần 6 thập kỷ qua, bà không lập gia đình, lặng lẽ gìn giữ những kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Con nuôi của bà, chị Nguyễn Thanh Thủy, cho biết mẹ mình luôn tâm niệm chỉ cần một lần được gọi đúng là vợ liệt sĩ thì cũng mãn nguyện. Nay điều đó đã trở thành hiện thực.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng xem quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh là sự ghi nhận xứng đáng dành cho mối tình son sắt và sự hy sinh thầm lặng kéo dài gần 60 năm của bà Lệ.

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