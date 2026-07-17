Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tưởng niệm liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Trong không khí trang nghiêm, người đứng đầu Đảng và Nhà nước cùng đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc. Những nén hương được kính cẩn dâng lên là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương vì Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.