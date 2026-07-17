Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tưởng niệm liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

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Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).
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Chuyến công tác diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
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Trong không khí trang nghiêm, người đứng đầu Đảng và Nhà nước cùng đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc. Những nén hương được kính cẩn dâng lên là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương vì Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.
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Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM; đại diện các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương tham dự buổi dâng hương tưởng niệm.
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Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến khu vực khai quật tại công viên Lê Thị Riêng để kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ, những khó khăn trong quá trình khai quật, bóc tách, bảo quản hài cốt và di vật, cũng như công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực của Ban Chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ), chiến sĩ Quân đội, Công an, các chuyên gia, lực lượng pháp y, cùng các cơ quan, đơn vị đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Đây là công việc đặc biệt thiêng liêng, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương. Ảnh: BTC.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần khoa học, thận trọng, chính xác, bảo đảm mỗi phần hài cốt, mỗi di vật đều được gìn giữ, bảo quản và xử lý đúng quy trình.
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Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn công tác Trung ương tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của dân tộc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau về lòng biết ơn, trách nhiệm đối với lịch sử và những giá trị thiêng liêng của dân tộc.