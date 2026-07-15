Đã phát hiện 93 hài cốt, 2 bộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng

19 bộ hài cốt, một bộ hài cốt tập thể cùng 13 bộ di vật được tìm thấy trong ngày 15/7. Đây là số lượng được phát hiện nhiều nhất trong một ngày kể từ khi triển khai quy tập.

Hiện tường đào tìm, quy tập hài cốt ngày 15/7.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 15/7, lực lượng được chia thành nhiều tổ công tác, tiếp tục đào, tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, Đội đã quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật đi kèm. Khối lượng đất đào, tìm kiếm đạt hơn 50 m3.

Tính đến đến hết ngày 15/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Số lượng hài cốt được cất bốc cẩn thận, sau đó đưa vào khu vực lấy mẫu.

Kết quả này tiếp tục khẳng định những nhận định ban đầu về khu vực chôn cất tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, đồng thời góp phần mở ra thêm cơ sở để lực lượng chuyên môn tiếp tục nhiệm vụ trong những ngày tới.

Trước đó, tối 14/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai công việc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Đại tá nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, chủ động khắc phục khó khăn và phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, ngày 16/7, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết kết quả tìm kiếm sẽ tiếp tục được tổng hợp và thông tin đến các cơ quan báo chí sau 16h hàng ngày.