Trao bộ di vật ở CV Lê Thị Riêng cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Bộ hồ sơ kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao lại cho gia đình trong niềm xúc động nghẹn ngào sau gần 60 năm chờ đợi.

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ngồi trên sân khấu, bồi hồi lắng nghe câu chuyện về chồng mình.

Tối 26/7, trong chương trình "Cầu truyền hình: Sao sáng dẫn đường" của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), bộ hồ sơ kỷ vật được trao lại cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ngay tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Bộ hồ sơ kỷ vật được trao lại cho gia đình bao gồm: bút bi, lược, ví, chai dầu gió.

"Gia đình tôi mừng lắm, xúc động lắm. Gần 60 năm rồi, người anh ra đi khi mới 16 tuổi, giờ mới được trở về với gia đình. Thay mặt con cháu, tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, tất cả lực lượng đã không quản vất vả tìm kiếm để đưa anh tôi về. Giờ được nhìn thấy anh mình trở lại, chúng tôi mừng đến nghẹn lời, không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn", ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nói khi nhận lại các kỷ vật.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi), vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xúc động bật khóc, không nói thành lời trong giây phút nhận kỷ vật.

Đại diện gia đình họ Huỳnh, ông Huỳnh Văn Nhỏ (áo đỏ) bày tỏ sự xúc động khi nhận lại di vật của anh Hai Quên.

Trước đó, sáng 6/7, tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Trong số các hiện vật được tìm thấy có một cuốn sổ và giấy tờ còn lưu giữ nhiều thông tin quan trọng gồm tên Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962, cùng nhiều nội dung liên quan đến quyết định điều động của đơn vị.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, qua giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc đơn vị của Long An, tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Chiều 6/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh), cho biết sáng cùng ngày, địa phương nhận được tin báo từ gia đình ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) về việc thông tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) phù hợp với thông tin về liệt sĩ gia đình đang tìm kiếm.

Đến sáng 7/7, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (ngụ xã Vàm Cỏ). Việc lấy mẫu được triển khai khẩn trương nhằm phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Tối 26/7, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức "Cầu truyền hình: Sao sáng dẫn đường" đồng thời tại 4 điểm cầu gồm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Cầu truyền hình được thực hiện nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tái hiện hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ sau nhiều thập kỷ. Chương trình tôn vinh những lực lượng đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ đưa các Anh trở về với gia đình và quê hương, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình, sống có trách nhiệm với lịch sử và tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xúc động gặp lại chồng trong ảnh phục dựng Tấm ảnh phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao cho vợ và các em ông trong cảm xúc nghẹn ngào. Sau 58 năm, gia đình cũng có tấm hình để thờ người chồng, người anh thân yêu.