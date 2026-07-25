Hài cốt tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Bộ Tư lệnh TP.HCM xác nhận bộ hài cốt được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, trùng khớp thông tin về người anh đã hy sinh của ông Huỳnh Văn Nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bên cạnh tiểu quách của chồng, đặt tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoài Bảo.

Tối 26/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM xác nhận bộ hài cốt được tìm thấy vào đợt khảo sát sơ bộ hôm 23/6 ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) chính là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người anh trai mà gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) đã tìm kiếm hàng chục năm.

Thông tin được công bố sau quá trình rà soát hồ sơ, đối chiếu tư liệu và xác minh giữa các cơ quan chức năng. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại khu vực tìm kiếm ở công viên Lê Thị Riêng được xác định rõ danh tính từ các giấy tờ và di vật thu được cùng hài cốt.

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) cho biết gia đình liệt sĩ từng lưu giữ hai loại giấy tờ với thông tin khác nhau. Trong đó, giấy báo tử thời chiến ghi tên "Huỳnh Văn Quyên", còn Bằng Tổ quốc ghi công ghi "Huỳnh Văn Quên". Tên trên bằng ghi công cũng trùng khớp với mảnh giấy được tìm thấy cùng bộ hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận di vật của người anh tại công viên Lê Thị Riêng tối 26/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Để bảo đảm tính chính xác, các cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm định, tra soát và xác minh nhiều nguồn hồ sơ. Kết quả xác định giấy báo tử ghi tên "Huỳnh Văn Quyên" thực chất là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, qua đó chính thức xác nhận danh tính bộ hài cốt và khép lại hành trình gần 60 năm chờ đợi của gia đình.

Tại chương trình tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ tối 26/7, nhiều kỷ vật được tìm thấy bên hài cốt đã được trao lại cho thân nhân liệt sĩ gồm một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví và một chai dầu gió.

Đón nhận thông tin, ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ, xúc động cho biết gia đình đã có thể tìm lại người thân sau gần sáu thập kỷ nhờ "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nghẹn ngào, không nói nên lời khi chứng kiến chồng mình được xác định danh tính và trở về với gia đình.

Trước đó, ngày 6/7, khi thông tin về bộ hài cốt cùng mảnh giấy ghi tên Huỳnh Văn Quên được công bố, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ đã nhận định đây có thể là người thân của mình. Quá trình đối chiếu hồ sơ cho thấy nhiều thông tin trùng khớp, song sự khác biệt giữa tên trên giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công khiến cơ quan chức năng phải tiếp tục xác minh để bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Tư lệnh thành phố đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan nhằm làm rõ sự khác biệt về họ tên giữa các giấy tờ, tránh mọi sai sót trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ.