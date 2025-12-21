'Nhà sư đẹp trai nhất Myanmar' sau khi cưới vợ

Trước khi kết hôn, bà xã Takhon khá kín tiếng khi để trang cá nhân ở chế độ riêng tư. Hiện, cô đã chuyển về chế độ công khai và chia sẻ nhiều hình ảnh cá nhân. Hồi tháng 11, Linn Mya Phu đăng tải loạt ảnh ở khu nghỉ dưỡng, cập nhật cuộc sống hôn nhân. "Tôi vô cùng biết ơn những ngày được nạp lại năng lượng một mình như thế này. Trong khi ông xã ở ngoài biển mỗi ngày để quay phim, tôi khám phá lại niềm vui giản đơn của việc ở một mình. Có điều gì đó thật kỳ diệu trong nhịp điệu của sóng, cảm giác của ánh nắng mặt trời, và việc không phải đi đâu cả. Và được trở về vòng tay anh ấy vào ban đêm càng làm cho mọi thứ thêm ngọt ngào. Sự cân bằng hoàn hảo", cô viết.