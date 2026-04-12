Cô gái Ba Lan tưởng 'lừa đảo' khi được tài xế Việt chở miễn phí 260 km

Từ nghi ngại, Kartazyna Karolina Sciborska không giấu nổi sự cảm kích trước lòng tốt của anh Khắc Ngọc, người chở cô an toàn từ Hà Tĩnh về Quảng Trị.

Anh Khắc Ngọc chở miễn phí Sciborska từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị dù lần đầu gặp mặt.

Trưa ngày 10/4, tại khu vực quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Nam Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), anh Nguyễn Khắc Ngọc (sinh năm 1982, giáo viên dạy lái ôtô tại trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh) bắt gặp một phụ nữ ngoại quốc đứng bên đường, tay cầm tấm bìa carton ghi dòng chữ: "Xin đi nhờ".

Giữa trời nắng gắt, hình ảnh cô gái đầu trần, đứng chật vật ngóng xe đi qua thu hút sự chú ý của anh. Vì không biết tiếng Việt, cô còn vô tình đứng ở gần khu vực có biển báo cấm dừng, đỗ xe.

"Lúc đó tôi thấy tội quá mới đến hỏi chuyện, qua Google dịch thì bạn nói đang cần vào Quảng Trị gặp bạn, cách đó khoảng hơn 260 km nhưng không có xe", anh Ngọc kể với Tri Thức - Znews.

Ban đầu, anh Ngọc cũng khá e ngại vì người lạ, lại là du khách nước ngoài. Song vì thấy cô gái tội nghiệp, anh đề nghị đưa cô ra khỏi khu vực cấm dừng đỗ xe, tới một quán cà phê gần đó trao đổi tiếp. Tại đây, anh biết thêm rằng cô là Kartazyna Karolina Sciborska (sinh năm 2002, người Ba Lan), đang trên hành trình du lịch một số nước Đông Nam Á sau khi tốt nghiệp đại học.

Lúc này, anh Ngọc đề nghị chở Sciborska vào Quảng Trị nhưng cô ngại vì quãng đường quá xa, nói sẽ tìm xe đi nhờ từng đoạn. Tuy nhiên, nam tài xế biết nếu theo tuyến đường cũ rất khó để cô tìm được xe đi nhờ, không biết khi nào mới tới nơi. Anh còn đưa Sciborska ra bến xe Hà Tĩnh mua vé nhưng phải tới khuya cùng ngày mới có.

"Thấy tình hình khó khăn, bạn ấy mới đồng ý để tôi chở và ngỏ ý gửi tôi 400.000 đồng. Chắc bạn không nắm rõ tỷ giá và giá cả ở Việt Nam, tôi mới nửa đùa nửa thật bảo số tiền đó còn chưa đủ để đổ xăng, nhưng yên tâm, tôi sẽ chở miễn phí", anh Ngọc kể, cho biết thêm khi nghỉ ở Quảng Bình ăn cơm, anh cũng là người mời vị khách.

Sciborska và Khánh Duy (trái) cảm kích lòng tốt của anh Ngọc.

Trên đường đi, từ cảm giác e ngại, lo lắng ban đầu, anh Ngọc và Sciborska cũng dần thoải mái hơn. Khoảng 17h cùng ngày, cả hai an toàn đến chỗ của Khánh Duy (sinh năm 2004) - bạn của Sciborska ở Quảng Trị.

Thay lời bạn, Duy gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Ngọc và lần nữa ngỏ ý gửi anh tiền cảm ơn và mời ăn bữa cơm song anh Ngọc từ chối, chỉ ngồi lại trò chuyện khoảng 30 phút rồi trở về Hà Tĩnh trước khi tối muộn.

"Trước Sciborska, tôi từng nhiều lần cho người dân địa phương đi nhờ xe, nhưng phần lớn ở nội tỉnh, đây là lần đầu đi xa như vậy. Lúc đầu, tôi cũng sợ nhỡ xảy ra chuyện gì hay đối phương có vấn đề thì mình cũng gặp rắc rối, nhưng tôi, và cả bạn, đều chọn tin tưởng nhau", nam tài xế bày tỏ, khẳng định việc bản thân làm không có gì to tát.

Chia sẻ thêm về câu chuyện, Khánh Duy cho biết Sciborska kể ban đầu cô nửa ngại phiền anh Ngọc, nửa cũng sợ "lừa đảo" khi không nghĩ có người tốt đến vậy. Lúc mới lên xe, cô cũng nhắn tin báo cho Duy về việc được đi nhờ xe.

Đến khi gặp trực tiếp anh Ngọc, nam sinh viên Đại học Y Dược Huế mới biết bạn mình may mắn như thế nào. Dù tốn công sức, thời gian, xăng xe, anh kiên quyết không nhận gì ngoài lời cảm ơn.

Sciborska là người bạn Khánh Duy quen hồi tháng 1, trên một chuyến xe buýt ở Huế.

"Bạn ấy bảo tôi rằng sau câu chuyện với anh Ngọc, bạn càng có thêm thiện cảm và tình yêu dành cho Việt Nam, một mảnh đất xinh đẹp từ thiên nhiên đến con người", Duy nói.