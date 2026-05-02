Khoa Pug đáp trả khi bị nói 'phá sản vẫn đi chơi'

Trước nhiều thắc mắc của người theo dõi, Khoa Pug cho biết làm review du lịch vốn là công việc của anh, giúp tạo ra thu nhập, không đơn giản chỉ là đi giải trí.

Khoa Pug thay đổi từ phong cách đến định hướng làm nội dung sau tuyên bố phá sản.

Ngày 1/5, trên fanpage hơn 500.000 người theo dõi, Khoa Pug cho biết có nhiều người đặt câu hỏi về việc anh vẫn đi du lịch dù trước đó đã tuyên bố phá sản. Đáp lại, anh chia sẻ YouTuber du lịch vẫn là công việc chính của bản thân.

"Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng mình đi chơi, nhưng đối với mình và nhiều bạn làm nội dung về du lịch ẩm thực sẽ xem là đi làm việc. Đi thì mới có tiền duy trì cuộc sống và đứng dậy sau vấp ngã các bạn à", anh viết, cho biết mình không chọn ngồi khóc rồi lên mạng xin tiền donate (ủng hộ) từ người theo dõi.

Khoa Pug cho hay anh chọn làm lại từ đầu với số vốn ít ỏi còn lại, tập trung nghiêm túc hơn vào công việc YouTube, đăng video thường xuyên hơn thay vì sao nhãng như trước.

Trước đó vào ngày 10/2, Khoa Pug từng thu hút sự chú ý khi đăng video cho biết bản thân rơi vào cảnh “trắng tay” sau thời gian dài đầu tư thua lỗ.Thông tin này gây sốc bởi anh vốn nổi tiếng với hình ảnh giàu có, không ngại chi tiền cho những dịch vụ xa xỉ.

Khoa Pug vốn là YouTuber gắn với các video trải nghiệm dịch vụ xa xỉ.

Sau đó, anh bắt đầu hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội khác TikTok, liên tục kêu gọi mọi người theo dõi và sớm ghi nhận tín hiệu khả quan khi kênh vượt mốc 100.000 người theo dõi chỉ sau hơn một tháng hoạt động.

Anh cũng sử dụng lại tài khoản Facebook có dấu tích xanh và mở lại phần bình luận sau khoảng 4 năm.

Ở mảng YouTube, không còn các video khoe giàu, "đốt tiền như trước", Khoa Pug đẩy mạnh các nội dung du lịch mang tính trải nghiệm, đặc biệt là series tại Trung Quốc. Cách tiếp cận cũng có sự thay đổi. Anh tiết chế yếu tố chịu chi, giảm kịch tính, tập trung vào thông tin điểm đến, ẩm thực và dịch vụ.

Bên cạnh đó, YouTuber sinh năm 1992 còn khiến nhiều người theo dõi lâu năm thích thú khi quyết định cắt bỏ mái tóc dài đã gắn bó thời gian qua, cho biết đây là quyết định "làm mới" bản thân.

Trải lòng trong một bài đăng hồi cuối tháng 4, Khoa Pug cho rằng hiện tại bản thân đã thay đổi đáng kể. Những biến cố trong cuộc sống đã giúp anh trưởng thành hơn. Anh chia sẻ bản thân không còn muốn ganh đua hay so sánh với người khác, đồng thời nhắc đến quan điểm “đàn ông qua 30 mới trưởng thành”.

Anh cũng bày tỏ mong muốn không tiếp tục bị khai thác những câu chuyện cũ hoặc gắn tên mình vào các ồn ào không liên quan.

“Tôi chưa từng có ý định bước vào showbiz và đến giờ vẫn vậy. Tôi chỉ là một YouTuber bình thường, chia sẻ những chuyến đi và kiến thức thú vị đến người đăng ký kênh. Chỉ vậy thôi là hạnh phúc rồi”, anh viết.