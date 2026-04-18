Khoa Pug gây bất ngờ sau tuyên bố phá sản

Sau tuyên bố phá sản, Khoa Pug tiếp tục thực hiện nội dung về du lịch, khám phá. Anh gây chú ý khi quyết định cắt mái tóc dài gắn bó bấy lâu.

Ngày 18/4, YouTuber Khoa Pug đăng tải loạt ảnh ghi lại diện mạo mới trên trang cá nhân hơn 500.000 người theo dõi.

"Lâu rồi mới quyết định thay đổi bản thân, cảm thấy trẻ thêm vài tuổi, tinh thần phấn chấn nên bỏ điện thoại xuống, vào thư viện, tìm 1 quyển sách hay ho để đọc", anh viết.

Bài đăng nhận được lượng tương tác khá lớn, hơn 4.600 lượt, chỉ sau khoảng 1 tiếng đăng tải. Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi bày tỏ sự ngạc nhiên trước vẻ ngoài mới của nam YouTuber.

Bên cạnh đó, phần lớn dành lời khen ngợi khi Khoa Pug khảo sát: "Tóc dài hay tóc ngắn ok hơn mấy bạn, cắt mà tiếc".

Cùng ngày, Khoa Pug đăng tải video mới trên kênh YouTube 4,7 triệu người đăng ký, ghi lại trải nghiệm ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trong "giao diện" mới, anh khám phá nhiều dịch vụ hiện đại tại đây như mua cà phê do robot pha, gọi đồ ăn và giao bằng drone... và dành nhiều lời khen cho sự phát triển công nghệ tại thành phố này.

So với các video cũ, chuyến đi mới nhất của Khoa Pug có lượng xem khả quan, khoảng 42.000 sau 4 tiếng đăng tải.

Trước đó vào ngày 10/2, Khoa Pug đăng tải video tuyên bố phá sản trên trang cá nhân, cho biết bản thân rơi vào tình trạng "trắng tay" sau thời gian dài đầu tư thua lỗ. Thông tin này gây sốc bởi anh vốn nổi tiếng với hình ảnh giàu có, không ngại chi tiền cho những dịch vụ xa xỉ.

Cùng thời điểm, nam YouTuber hoạt động tích cực trên nền tảng TikTok, liên tục kêu gọi mọi người theo dõi. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ anh đang "làm content", nhất là trong bối cảnh lượng xem trên YouTube có dấu hiệu giảm mạnh.

Hiện, kênh video mang tên "Khoa Pug - Solo Trip" của anh đã vượt mốc 117.000 người theo dõi chỉ sau khoảng 2 tháng và chính thức nhận được dấu tích xanh.

Ở mảng YouTube, không còn các video khoe giàu, "đốt tiền như trước", Khoa Pug đẩy mạnh các nội dung du lịch mang tính trải nghiệm, đặc biệt là series tại Trung Quốc. Cách tiếp cận cũng có sự thay đổi. Anh tiết chế yếu tố chịu chi, giảm kịch tính, tập trung vào thông tin điểm đến, ẩm thực và dịch vụ.