Không nhận ra 'Vua YouTube' đình đám một thời

PewDiePie (tên thật Felix Arvid Ulf Kjellberg, sinh năm 1989) từng được biết đến là "Vua YouTube" khi sở hữu kênh có số người theo dõi lớn nhất nền tảng này từ năm 2013. Đến năm 2018, anh bị bị T-Series, một hãng thu âm ở Ấn Độ, vượt mặt với 120 triệu lượt đăng ký. Dù vậy, anh chàng người Phần Lan vẫn có sức ảnh hưởng lớn hơn và tiếp tục được xem là "kẻ thống trị YouTube". Một năm sau, PewDiePie bất ngờ thông báo "giải nghệ" - cho biết sẽ dừng sản xuất nội dung gaming vào năm 2020 vì quá mệt mỏi. Hiện tại, anh chỉ còn đăng số lượng video rất hạn chế trên kênh có 110 triệu người đăng ký.