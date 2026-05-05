Không nhận ra 'Vua YouTube' đình đám một thời

|
PewDiePie (tên thật Felix Arvid Ulf Kjellberg, sinh năm 1989) từng được biết đến là "Vua YouTube" khi sở hữu kênh có số người theo dõi lớn nhất nền tảng này từ năm 2013. Đến năm 2018, anh bị bị T-Series, một hãng thu âm ở Ấn Độ, vượt mặt với 120 triệu lượt đăng ký. Dù vậy, anh chàng người Phần Lan vẫn có sức ảnh hưởng lớn hơn và tiếp tục được xem là "kẻ thống trị YouTube". Một năm sau, PewDiePie bất ngờ thông báo "giải nghệ" - cho biết sẽ dừng sản xuất nội dung gaming vào năm 2020 vì quá mệt mỏi. Hiện tại, anh chỉ còn đăng số lượng video rất hạn chế trên kênh có 110 triệu người đăng ký.
PewDiePie còn được biết tới là người bạn thân thiết với "Vua YouTube" hiện tại là MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson). Đến ngày 14/11/2022, MrBeast "chấm dứt sự thống trị của PewDiePie" khi vượt mặt bạn thân, trở thành nhà sáng tạo nội dung YouTube có nhiều người đăng ký nhất mọi thời đại.
6 năm kể từ khi bắt đầu "thời kỳ bán nghỉ hưu", cuộc sống lẫn công việc của PewDiePie có nhiều thay đổi. Tháng 8/2019, anh kết hôn cùng bạn gái lâu năm Marzia Bisognin. Hôn lễ được tổ chức tại London (Anh), đúng vào ngày kỷ niệm tình yêu của cặp đôi. Năm 2022, khi cùng vợ chuyển đến Nhật Bản sinh sống, anh tập trung nhiều hơn cho việc tận hưởng niềm vui đời thường. Ngày 11/7/2023, cặp đôi đón con đầu lòng.
|
Kể từ khi có con, PewDiePie chủ yếu cập nhật hình ảnh về thiên thần nhỏ trên trang Instagram có 20 triệu follow. "Kể từ khi trở thành một người cha, mọi thứ đều được đánh giá khác đi. Mỗi giờ trôi qua đều ý nghĩa hơn", anh chia sẻ vào tháng 11 năm ngoái.
Người theo dõi bày tỏ ngưỡng mộ khi YouTube đình đám tìm thấy hạnh phúc đích thực. Hình ảnh ông bố 36 tuổi chơi đùa cùng con nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ khi cùng con khám phá thiên nhiên thu hút hàng chục triệu lượt thích và bình luận tích cực.
|
PewDiePie bắt đầu sự nghiệp với vai trò người sáng tạo nội dung game, đăng tải các video "let's play", ghi lại toàn bộ quá trình chơi game và phản ứng của mình. Bình luận hài hước và phản ứng thái quá trước các tình huống giúp anh thu hút được một lượng người hâm mộ trung thành.
Tháng 3 năm nay, PewDiePie khiến người hâm mộ và giới chuyên gia ngạc nhiên khi lấn sân sang lĩnh vực phát triển phần mềm. Trong một video được tải lên YouTube, anh khẳng định mô hình AI của mình có thời điểm đạt được số điểm cao hơn đáng kể so với ChatGPT (GPT-4) của OpenAI hay Deepseek 2.5 trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn (benchmarks). Để đạt được những con số ấn tượng trên, PewDiePie cũng phải trả giá không nhỏ. Nam YouTuber tiết lộ tổng số tiền đầu tư cho hệ thống máy tính tự lắp ghép phục vụ dự án này lên tới 20.000 USD.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.