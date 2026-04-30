Cử nhân IT ở TP.HCM chạy xe ôm sau 3 năm tốt nghiệp

Tốt nghiệp ngành IT, chàng trai chạy xe ôm công nghệ mưu sinh, đồng thời học lại kiến thức để tìm đường quay về đúng nghề.

Phan Đình Phương trong lễ trao bằng tốt nghiệp tại Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2023.

Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2023, Phan Đình Phương (sinh năm 2001, quê Gia Lai) nhanh chóng có cơ hội thực tập và được giữ lại thử việc tại một doanh nghiệp ở TP.HCM. Tháng 10/2023, anh xin nghỉ việc để lên đường nhập ngũ.

Sau 2 năm rèn luyện trong môi trường quân đội, đầu tháng 2 năm nay, Phương xuất ngũ và trở lại TP.HCM với mong muốn tiếp tục theo đuổi ngành đã học. Thế nhưng, thực tế thị trường lao động khiến anh gặp không ít khó khăn.

"Đầu tháng 3, tôi bắt đầu nộp hồ sơ xin việc nhưng không được nhận. Khoảng 2 tuần sau, tôi đăng ký chạy xe ôm công nghệ", chàng trai 25 tuổi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo Phương, sau thời gian gián đoạn, kiến thức chuyên môn của anh phần nào bị mai một, trong khi yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao. "Thị trường không còn như trước, tôi bị tụt hậu kiến thức nên gửi nhiều CV, kể cả thực tập không lương, vẫn không đậu", anh nói.

Phương cũng cho biết bản thân không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối khi trở lại thị trường lao động vào thời điểm nhiều thay đổi. "Khi tôi xuất ngũ, thời đại AI phát triển rất nhanh, bạn bè của tôi đã theo ngành và ổn định hết. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu", chàng trai bộc bạch.

Hiện tại, công việc chính của Phương là tài xế công nghệ, với thời gian làm việc khoảng 8-9 tiếng/ngày. Anh cho biết thu nhập trung bình đạt khoảng 500.000-600.000 đồng/ngày, sau khi trừ chi phí còn khoảng 300.000-400.000 đồng.

Đình Phương làm tài xế xe công nghệ trong khi chờ đợi cơ hội tìm việc đúng chuyên môn được học.

Dù tạm thời rẽ hướng, Phương khẳng định vẫn chưa từ bỏ đam mê với ngành kỹ thuật phần mềm. "Tối đi chạy xe về, tôi vẫn cố gắng ôn lại kiến thức IT. Tôi dự định khi có đủ tài chính sẽ quay lại xin thực tập, thử việc lại từ đầu, kể cả không lương", anh chia sẻ.

Việc lựa chọn chạy xe ôm công nghệ cũng nhận được nhiều ý kiến từ gia đình. "Gia đình động viên tôi cố gắng theo ngành đã học vì chạy xe ôm công nghệ không phải nghề lâu dài", chàng trai nói.

Theo Phương, công việc hiện tại có cả mặt tích cực lẫn hạn chế. Thu nhập giúp anh trang trải cuộc sống và tích lũy cho kế hoạch quay lại ngành. Tuy nhiên, cường độ làm việc khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. "Nhiều lúc chạy xe về rất mệt, không còn sức để học. Có khi đang chạy mà quên luôn mình từng học IT", anh kể.

Dù vậy, Phương nỗ lực cân bằng giữa công việc mưu sinh và việc học. Vào những ngày còn sức, anh tranh thủ buổi tối để ôn lại kiến thức, nhiều hôm học đến khuya với mục tiêu sớm quay lại ngành học trong thời gian tới.