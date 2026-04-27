Rời TP.HCM sau 10 năm sinh sống, vợ chồng trẻ về quê dựng nhà lá

Sau 10 năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Thảo Nguyên cùng chồng quyết định rời bỏ cuộc sống phố thị để trở về quê, xây dựng một tổ ấm giản dị giữa thiên nhiên.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Nguyên.

Cách đây 2 năm, vợ chồng Thảo Nguyên (sinh năm 1993, quê xã Đầm Dơi, Cà Mau) thuê nhà tại Bình Tân, TP.HCM với chi phí khoảng 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, cảm giác ngột ngạt nơi đô thị đông đúc khiến cô luôn trăn trở.

"10 năm ở thành phố, chúng tôi có công việc, thu nhập tốt. Nhưng tôi cảm giác nhịp sống hối hả không hợp với mình lắm", Nguyên chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đầu năm 2023, khi mang thai con đầu lòng, những thay đổi về thể trạng và cảm xúc khiến Nguyên càng mong muốn một môi trường sống khác. Sau nhiều lần trăn trở, vợ chồng cô quyết định dừng công việc kinh doanh tại TP.HCM, trở về Cà Mau sinh sống. Thời gian đầu, gia đình nhỏ ở cùng bố mẹ để ổn định cuộc sống.

Đầu năm 2024, trên mảnh đất được bố mẹ cho, vợ chồng Nguyên bắt tay xây dựng căn nhà riêng. Ngôi nhà có diện tích 88 m2, được dựng chủ yếu từ vật liệu truyền thống như gỗ, cây tầm vông, lá dừa nước.

Sau 2 tháng thi công liên tục, căn nhà hoàn thiện với tổng chi phí khoảng 130 triệu đồng. Không gian gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh và khu bếp mở bên hiên.

Xung quanh nhà, gia đình trồng thêm cây ăn trái để tạo bóng mát, làm vườn rau nhỏ phía sau và đào ao bên hông để nuôi tôm, cua, sò huyết.

Sau gần 2 năm sinh sống trong nhà lá, Nguyên cảm thấy rất hài lòng.

Với Nguyên, những công việc tưởng chừng vất vả lại trở thành niềm vui mỗi ngày. "Với người thích thiên nhiên như tôi thì ở đây rất thoải mái và hạnh phúc, làm vườn hay chăm nhà đều rất thư giãn", cô nói.

Gần 2 năm sống trong căn nhà lá, Nguyên càng tin lựa chọn này phù hợp với gia đình mình. Dù là nhà lá, không gian bên trong vẫn được đảm bảo sạch sẽ và tiện nghi. Phòng ngủ được thiết kế cách âm, có khóa trong để đảm bảo an toàn. Nhà vệ sinh ốp gạch, dễ vệ sinh. Toàn bộ căn nhà được dọn dẹp mỗi ngày để giữ môi trường sống trong lành.

Điều khiến vợ chồng Nguyên hạnh phúc nhất khi trở về quê là được sống gần gia đình sau nhiều năm xa cách. "Suốt thời gian ở thành phố, tôi đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc bên bố mẹ. Giờ được gần gũi mỗi ngày là điều rất quý", cô nói.

Cuộc sống ở quê gắn liền với tự nhiên. Mùa nắng thoáng đãng nhờ cây cối và ao nước, mùa mưa lại mang đến cảm giác mát mẻ, yên bình. "Mùa mưa ngắm mưa rất chill, lại có nhiều rau trái. Chỉ là đôi khi muỗi nhiều một chút, nhưng cũng không đáng ngại", Nguyên tâm sự.

Em bé Hạt Đậu có tuổi thơ trọn vẹn nơi thôn quê bình yên.

Với con gái nhỏ, bé Hạt Đậu, Nguyên tin rằng môi trường sống hiện tại là món quà lớn nhất. Cô luôn quan niệm chăm con như ươm một mầm cây. Từ khi về quê, bé Đậu được tắm nắng, quan sát thiên nhiên, ăn thực phẩm sạch và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.

Dù sống ở vùng quê, việc đi lại không quá bất tiện. Từ nhà, gia đình có thể ra chợ gần hoặc di chuyển vào trung tâm TP Cà Mau trong khoảng 30 phút. "Thỉnh thoảng tôi vẫn đưa Hạt Đậu lên trung tâm đi chơi, cuộc sống bây giờ chính là điều tôi luôn mơ ước", Nguyên trải lòng.

Sau thời gian ở cả thành phố lớn lẫn về quê, vợ chồng Nguyên cũng nhận ra cuộc sống ở đâu cũng có mặt thuận lợi và hạn chế riêng. "Chúng tôi rời phố không phải vì nơi đó không tốt mà chỉ đơn giản là cảm thấy không còn phù hợp. Có lẽ điều quan trọng nhất là cần biết mình muốn gì, cần gì ở mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc sống", cô chia sẻ.

Nguyên luôn thấy đúng đắn bởi quyết định bỏ phố về quê cách đây 2 năm của mình.