Sắc vóc gợi cảm của 'VĐV giàu nhất Olympic'

Tại Olympic Mùa đông 2026, cái tên Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Trong ngày thi đấu 14/2, cô khiến người hâm mộ thót tim khi gặp sự cố tại vòng loại nội dung Big Air. Ở lượt nhảy thứ 2, "công chúa tuyết" gặp lỗi kỹ thuật dẫn đến cú ngã mạnh làm gãy ván trượt, rơi xuống vị trí thứ 17. Đứng trước áp lực bị loại, Eileen thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch. Với chiếc ván dự phòng, cô thực hiện cú nhảy sở trường là cú lộn 2 lần nghiêng phải, xoay 4 vòng (Right Side Double Cork 1440) ở lượt cuối, đạt tổng điểm 170,75, tiến vào chung kết với vị trí thứ 2 vòng loại. Ảnh: eileengu/Instagram.
Eileen Gu đang đứng trước cơ hội nâng cao thành tích 4 huy chương Olympic. Không chỉ sở hữu tài năng trượt tuyết, cô gái mang hai dòng máu Mỹ - Trung còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp sắc sảo, thần thái của một siêu mẫu và khối tài sản khổng lồ. Ở tuổi 22, Eileen là gương mặt đại diện đắt giá của hàng loạt thương hiệu xa xỉ nhờ chiều cao ấn tượng 1,75 m, theo The Tab. Ảnh: eileengu/Instagram.
Eileen là gương mặt quen thuộc trên bìa các tạp chí danh tiếng như Vogue, InStyle, Marie Claire và là đại sứ toàn cầu của các "ông lớn" thời trangnhư Louis Vuitton, Tiffany & Co, cùng các thương hiệu thể thao và xe hơi hạng sang như Red Bull, Porsche. Ảnh: eileengu/Instagram.
Theo thống kê từ Forbes, trong năm 2025, Eileen Gu đã bỏ túi con số kỷ lục 23,1 triệu USD. Điều đáng nói là chỉ có khoảng 100.000 USD đến từ tiền thưởng thi đấu, phần còn lại khoảng 23 triệu USD đến từ các hợp đồng quảng cáo và công việc người mẫu. Thành tích này đưa cô trở thành nữ VĐV có thu nhập cao thứ 4 thế giới, chỉ đứng sau ba ngôi sao quần vợt là Coco Gauff, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek. Tại Olympic 2026, cô chính thức xác lập vị thế là vận động viên có giá trị thương mại cao nhất đang tranh tài. Ảnh: Sports Illustrated.
Eileen Gu mang vẻ đẹp lai hài hòa giữa sự sắc sảo của phương Tây và nét thanh tú của phương Đông. Vóc dáng toát lên sự khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng với cơ bụng săn chắc và bờ vai móc áo chuẩn chỉnh. Ảnh: eileengu/Instagram.
Sinh ra tại San Francisco trong gia đình có nền tảng tri thức cao, có mẹ là chuyên gia tài chính tốt nghiệp Đại học Stanford, Eileen được thừa hưởng sự giao thoa văn hóa Đông - Tây. Cô từng đạt 1580/1600 điểm SAT, lọt top 0,1% học sinh xuất sắc nước Mỹ. Dù lịch trình thi đấu dày đặc, Eileen vẫn tốt nghiệp sớm trung học và hiện là sinh viên ưu tú của Đại học Stanford. Ảnh: eileengu/Instagram.
Theo The Tab, dù sống trong nhung lụa, lối sống thường nhật của Eileen lại tương đối kỷ luật. Cô duy trì thói quen ngủ 10 tiếng mỗi ngày để phục hồi não bộ và cơ thể. Cô không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ việc vừa di chuyển trên máy bay vừa viết luận văn đến những bữa ăn đậm chất truyền thống Trung Hoa. Ảnh: Sports Illustrated.
