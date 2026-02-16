Sắc vóc gợi cảm của 'VĐV giàu nhất Olympic'

Theo thống kê từ Forbes, trong năm 2025, Eileen Gu đã bỏ túi con số kỷ lục 23,1 triệu USD . Điều đáng nói là chỉ có khoảng 100.000 USD đến từ tiền thưởng thi đấu, phần còn lại khoảng 23 triệu USD đến từ các hợp đồng quảng cáo và công việc người mẫu. Thành tích này đưa cô trở thành nữ VĐV có thu nhập cao thứ 4 thế giới, chỉ đứng sau ba ngôi sao quần vợt là Coco Gauff, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek. Tại Olympic 2026, cô chính thức xác lập vị thế là vận động viên có giá trị thương mại cao nhất đang tranh tài. Ảnh: Sports Illustrated.