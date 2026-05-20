Clip bố làm quen 'cực phẩm trai Tây' cho con gái ở TP.HCM gây sốt

Khoảnh khắc ông bố bắt chuyện với hai anh chàng ngoại quốc và gọi con gái ra làm quen khiến dân mạng thích thú.

Ông bố làm quen với trai Tây cho con gái dù không biết tiếng Anh Khoảnh khắc hài hước được Katie chia sẻ thu hút triệu lượt xem trên TikTok.

"Ba bạn (không biết tiếng Anh) mạnh dạn làm quen hai cực phẩm này cho bạn", dòng mô tả đính kèm clip TikTok của cô nàng có nickname Katie (TP.HCM) bất ngờ viral khắp mạng xã hội, hút triệu view bởi tình huống dễ thương.

Trong video vỏn vẹn hơn 10 giây, bố của cô nàng đang hăng say trò chuyện với hai thanh niên ngoại quốc. Ông thoải mái ôm vai, nhiệt tình tương tác dù không biết tiếng Anh. Hai anh chàng mỉm cười, giơ tay chào khi thấy cô nàng đang quay clip.

Khoảnh khắc ngắn ngủi khiến người xem tò mò suy luận về diễn biến tiếp theo, thắc mắc liệu người bố có thành công làm mối con gái với anh chàng nào hay không.

Bố của Katie trò chuyện với hai chàng Tây và giới thiệu con gái.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Katie (sinh năm 2000) cho biết câu chuyện diễn ra từ khoảng tháng 12 năm ngoái, sau khi hai ba con vừa dự xong một đám cưới ở nhà hàng trên đường Lũy Bán Bích.

"Khi đó ba mình đã ngà ngà say rồi. Đang đứng chờ xe tới đón về nhà thì ba tiến tới giao lưu với hai anh Tây. Thấy tình huống vui vui nên mình giơ điện thoại ra quay. Thấy thế, ba cũng vẫy tay gọi mình tới", Katie kể lại.

Cô nói rằng chính ba cô sau đó cũng không rõ đã nói chuyện gì với hai anh chàng vì ngấm men. "Xong chuyện thì mình với hai anh bạn ngỏ ý chụp một tấm hình kỷ niệm để khỏi bõ công sức ba đã 'múa máy' kết nối", cô nàng hài hước bày tỏ.

Đăng video kỷ niệm vui sau gần nửa năm, Katie không ngờ khoảnh khắc lại viral và nhận về nhiều bình luận vui nhộn. Ba của cô cũng "phổng mũi" khi thấy bản thân nổi tiếng theo cách không ngờ tới.

"Ba mình vốn rất hoạt náo. Ngày thường ba đã rất hài hước, khi uống chút rượu vào rồi thì 'quậy' lắm luôn", cô nói.

Katie cùng hai anh chàng chụp bức ảnh kỷ niệm.

Katie nói thêm rằng khi clip bất ngờ được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn ở cả Facebook và TikTok, cô có chút lo lắng sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của ba hoặc hai anh chàng ngoại quốc.

Xem được clip, hai anh chàng cũng đã chủ động nhắn tin với cô. "Họ cũng thích thú và thoải mái lắm. Mình có trao đổi nếu sợ gây ảnh hưởng sẽ xóa clip, nhưng hai anh ấy nói không vấn đề gì", cô bộc bạch.