Danh tính 3 chàng trai Mỹ đu trend cùng nam sinh Việt gây bão MXH

Màn kết hợp ăn ý của Phúc và nhóm bạn khiến nhiều người thích thú, thậm chí đùa rằng các chàng trai Mỹ đã "hòa tan" vào văn hóa Việt Nam.

4 chàng trai rủ nhau đu trend nhảy thu clip triệu view Phúc cùng 3 bạn người Mỹ "khuynh đảo" mạng xã hội bởi những clip nhảy đáng yêu.

Mới đây, loạt video của Đinh Lê Hồng Phúc (sinh năm 2006) cùng 3 người bạn Mỹ tại Đại học Michigan liên tục leo "top" thịnh hành với hàng triệu lượt yêu thích.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phúc cho biết hiện là sinh viên năm 2 tại Đại học Michigan (Ann Arbor, Mỹ). Ba người bạn thường xuyên xuất hiện trong các video cùng Phúc là Jaedel, Tyler và Patrick. Cả 3 đều là sinh viên năm 4 cùng trường và vừa tốt nghiệp vào tháng 5 vừa qua.

Với nam sinh 19 tuổi, loạt clip nhảy không chỉ là những khoảnh khắc giải trí mà còn là cách để lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Cơ duyên lập nên "bộ tứ"

Phúc cho biết cơ duyên gặp gỡ nhóm bạn đến từ câu lạc bộ nhảy của trường đại học.

"Vào đầu năm 2, tôi ứng tuyển vào một câu lạc bộ nhảy và tình cờ cả 3 anh đều là thành viên ở đó. Vì câu lạc bộ hoạt động rất năng nổ nên mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết", nam sinh kể.

Ý tưởng quay video bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện giữa Phúc và Tyler sau buổi tập. Khi cả hai nói về những xu hướng nhảy nổi bật trên TikTok, Tyler tò mò về các trend tại Việt Nam.

"Anh Tyler hỏi tôi thường mọi người ở Việt Nam hay nhảy những điệu gì. Sau khi nghe tôi chia sẻ về các trend mình thích, anh ấy đề nghị cả nhóm thử đu trend TikTok Việt. Tôi thấy rất thú vị nên đồng ý ngay", Phúc nói.

Sau đó, cậu rủ thêm Patrick và Jaedel tham gia. Sự nhiệt tình của cả 3 đã tạo nên một nhóm bạn thường xuyên cùng nhau thực hiện các video nhảy ngắn.

Bộ tứ làm "chao đảo" mạng xã hội thời gian qua.

Theo Phúc, những buổi quay không chỉ để giải trí mà còn là hoạt động giúp cả nhóm gắn kết hơn, đồng thời giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Điều khiến Phúc hạnh phúc hơn là mọi người nhìn thấy sự trân trọng và hào hứng của nhóm bạn khi trải nghiệm văn hóa đu trend của Việt Nam.

Nam sinh cho biết trước khi sang Mỹ du học, bố luôn nhắc cậu phải nhớ về cội nguồn và tìm cách lan tỏa vẻ đẹp con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

"Tôi xem đó như một sứ mệnh nhỏ luôn mang theo trong thời gian học tập ở nước ngoài", Phúc giãi bày.

Phúc cho biết, cả 4 thành viên đều biết nhảy từ trước nên việc học động tác mới diễn ra khá nhanh.

"Thông thường một video mất từ 30 phút đến một tiếng, bao gồm cả học động tác và quay. Tôi thường là người dạy vũ đạo nên hay được mọi người gọi vui là 'thầy giáo'", Phúc kể.

Khó khăn lớn nhất xuất hiện ở những video phải quay liên tục trong một lần ghi hình. Chỉ cần một người mắc lỗi, cả nhóm phải thực hiện lại từ đầu. Dù vậy, nam sinh cho biết không khí làm việc luôn thoải mái vì mọi người thường xuyên trêu đùa nhau về những lần quay hỏng.

Những người bạn tuyệt vời

Nhắc đến Jaedel, Phúc cho biết người bạn này sở hữu khả năng biểu cảm mà cậu đặc biệt ngưỡng mộ. Theo nam sinh, Jaedel luôn hình dung một khung cảnh riêng cho mỗi bài nhảy, từ đó khiến từng động tác đều mang ý nghĩa và cảm xúc nhất định. Đây cũng là điều Phúc học hỏi nhiều nhất trong quá trình theo đuổi bộ môn này.

Với Tyler, điều khiến Phúc ấn tượng là phong cách nhảy cá tính cùng sự quan tâm dành cho những người xung quanh. Khi mới gia nhập câu lạc bộ, chính Tyler là người chủ động trò chuyện, giúp cậu hòa nhập với tập thể. Những cuộc trao đổi giữa hai người về các xu hướng TikTok sau này cũng trở thành khởi đầu cho loạt video nhảy trend Việt của nhóm.

Trong khi đó, Patrick được Phúc ví như một "người bố" của câu lạc bộ nhờ khả năng lãnh đạo và tinh thần hỗ trợ mọi người. Mỗi khi nam sinh Việt Nam hướng dẫn vũ đạo bằng tiếng Anh trước đông người, Patrick thường giúp giải thích lại ý tưởng hoặc đặt câu hỏi để cả nhóm dễ theo dõi hơn. Nguồn năng lượng tích cực và sự nhiệt tình của anh cũng góp phần tạo nên bầu không khí vui vẻ trong mỗi buổi quay.

Phúc (áo đỏ) rất hạnh phúc vì có những người bạn cùng đam mê.

Sau hai năm sinh sống tại Mỹ, Phúc thừa nhận bản thân từng gặp không ít bỡ ngỡ trước sự khác biệt về văn hóa, môi trường sống và ẩm thực.

Tuy nhiên, nam sinh luôn cố gắng thích nghi và cởi mở. Khi làm được điều đó, chàng trai cảm thấy gần gũi với cuộc sống nơi đây hơn rất nhiều.

Dù vậy, Phúc khẳng định bản thân luôn tự hào về nguồn gốc Việt Nam. Hiện Phúc là thành viên Hội sinh viên quốc tế Việt Nam tại trường, nơi cậu cùng các du học sinh khác tổ chức các sự kiện nhằm quảng bá văn hóa Việt tới sinh viên quốc tế.

Khi được hỏi về khả năng thành lập một nhóm nhảy chính thức, Phúc cho biết điều này khá khó xảy ra do cả 3 người bạn đã tốt nghiệp.

"Các anh vừa ra trường nên việc lập nhóm sẽ khó thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, tôi vẫn hy vọng cả nhóm sẽ tái hợp trong tương lai với những điều mới mẻ hơn", cậu chia sẻ.