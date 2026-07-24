Cơn lốc xoáy cuốn bay ôtô ở Trung Quốc

Camera hành trình đã ghi lại khoảnh khắc một chiếc ôtô ở Trung Quốc bị lốc xoáy mạnh cuốn lên không trung rồi hất văng sang bên đường.

Tài xế kinh hoàng nhìn ôtô bị lốc xoáy cuốn bay Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi lốc xoáy bất ngờ cuốn một chiếc ôtô lên không trung rồi quăng mạnh sang lề đường ở Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra vào ngày 19/7, khi một cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cảnh cột lốc lao thẳng qua tuyến đường với sức gió dữ dội, nhấc bổng một chiếc ôtô khỏi mặt đường rồi hất văng sang bên lề.

Nhiều tài xế chứng kiến đã phải dừng xe trong sự bàng hoàng. Cơn lốc sau đó tiếp tục càn quét khu vực, bẻ gãy hàng loạt cây xanh và cuốn nhiều mảnh vỡ lên không trung, theo Independent.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong liên quan đến chiếc ôtô bị lốc xoáy cuốn bay.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh tỉnh Chiết Giang vừa hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Bavi. Theo truyền thông địa phương, bão đổ bộ khu vực này hôm 19/7, gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng.

Hơn 2,2 triệu người tại Chiết Giang đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Tại Thượng Hải, hơn 290.000 người rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao, trong khi tỉnh Phúc Kiến sơ tán hơn 180.000 người. Riêng thành phố ven biển Nhạc Thanh ghi nhận hơn 1.300 cây xanh bị gió quật đổ.

Ảnh hưởng của bão cũng khiến hơn 600 chuyến bay tại hai sân bay quốc tế Phố Đông và Hồng Kiều (Thượng Hải) bị hủy, làm gián đoạn hoạt động giao thông trên diện rộng.

Theo truyền thông Trung Quốc, Bavi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ tỉnh Chiết Giang trong tháng 7 kể từ năm 1949.

Trước khi vào đất liền, bão đã đi qua khu vực phía bắc Đài Loan (Trung Quốc) hôm 18/7, khiến ít nhất 134 người bị thương. Chính quyền địa phương đã huy động gần 29.000 binh sĩ tham gia công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.