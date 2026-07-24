Gia chủ quên rút phích cắm, quạt điện phát nổ phá hỏng cả phòng khách

Chiếc quạt đặt tại tầng 1 bất ngờ chập tụ điện rồi bùng cháy dữ dội trong đêm. Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt khống chế ngọn lửa, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Chiều 24/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Lê Hữu Tuấn (thành viên Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 - Hà Nội) xác nhận đơn vị đã tiếp nhận tin báo và trực tiếp tham gia chữa cháy tại một nhà dân trên địa bàn phường Hồng Hà (Hà Nội). Sự việc xảy ra vào rạng sáng 21/7.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh tại tầng 1, chiếc quạt điện đặt ở phòng khách bất ngờ phát nổ. Ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh chóng và bốc cháy dữ dội, lây lan sang hàng loạt đồ đạc xung quanh.

Quạt điện bất ngờ phát nổ trong đêm.

Chỉ khoảng 15 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên lúc này, ngọn lửa đã bao trùm khu vực tầng 1, thiêu rụi nhiều tài sản giá trị như TV, điều hòa, quạt treo tường, quạt trần cùng nhiều bộ bàn ghế gỗ.

Anh Tuấn cho biết, thời điểm cảnh sát PCCC đến nơi, cửa chính ngôi nhà vẫn đang trong trạng thái khóa chặt.

"Ban đầu chúng tôi dự định phá khóa để tiếp cận. Tuy nhiên, sau khi liên lạc được với người trong nhà, họ đã thả chìa khóa từ tầng 2 xuống nên việc tiếp cận hiện trường diễn ra nhanh hơn", anh Tuấn chia sẻ.

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.

Ngay khi mở được cửa vào bên trong, lực lượng chức năng ghi nhận đám cháy đã bùng phát mạnh ở khu vực tầng 1, khói đen đặc quánh bao trùm toàn bộ không gian căn nhà.

Các chiến sĩ lập tức triển khai đội hình chữa cháy, khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trong thời gian ngắn, kịp thời ngăn chặn ranh giới lửa lan rộng lên các tầng phía trên.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tụ điện của chiếc quạt đặt tại phòng khách bị chập, dẫn đến phát nổ và gây cháy.

Vụ hỏa hoạn gây nhiều tổn thất về tài sản, nhưng may mắn không có thương vong về người.