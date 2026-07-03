Cảnh hỗn loạn, người dân lao vào đánh nhau vì tranh điều hòa ở Pháp

Đối mặt nguy cơ xuất hiện đợt nắng nóng mới, người dân Pháp lao đến các siêu thị chen lấn, xô đẩy, thậm chí đánh nhau để giành mua điều hòa, quạt điện.

Người Pháp đánh nhau để tranh mua điều hòa Trong đợt nắng nóng gay gắt ở châu Âu, hàng trăm người dân Pháp đổ xô đến các siêu thị chen lấn, xô đẩy, thậm chí đánh nhau để giành mua điều hòa, quạt điện.

Chuỗi siêu thị Lidl thông báo bán khoảng 200.000 quạt và điều hòa trên toàn nước Pháp vào ngày 2/7. Thông tin này khiến người dân kéo đến xếp hàng từ rạng sáng để chờ mua vì theo dự báo, đợt nắng nóng mới sẽ xuất hiện vào cuối tuần với mức nhiệt có thể lên tới 37 độ C.

Ngay khi cửa siêu thị vừa mở, hàng trăm người đồng loạt tràn vào. Không ít người chen lấn, xô đẩy, thậm chí xảy ra ẩu đả để giành lấy các thiết bị điện.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều phụ nữ vừa khóc vừa hét khi tranh nhau quạt điện. Có cặp còn lao vào đánh nhau túi bụi. Một số clip khác cho thấy dòng người ôm thùng hàng chạy tán loạn, khiến kệ trưng bày sản phẩm chỉ phút chốc đã trống trơn.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát Pháp đã vào cuộc sau khi nhiều vụ xô xát nổ ra. Tại Nanterre (tỉnh Hauts-de-Seine), hơn 100 người đổ xô đến một cửa hàng của thương hiệu Lidl, phá tan cả cửa ra vào. Theo kênh BFMTV, cuối cùng chỉ khoảng 10 người mua được thiết bị làm mát vì các cuộc cãi vã liên tục xảy ra.

Hàng trăm người đổ xô đến các cửa hàng của Lidl trên khắp nước Pháp để mua quạt và điều hòa không khí. Ảnh: salamat77, karim_esam1/TikTok.

Dù Lidl quảng cáo nguồn hàng dồi dào, thực tế nhiều cửa hàng nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng. Tại Saint-Germain-en-Laye (tỉnh Yvelines), các kệ hàng trống sạch chỉ sau vài phút. Cửa hàng hoàn toàn không có điều hòa và chỉ còn khoảng 50 chiếc quạt để bán.

Từ 7h30 sáng, hàng dài người đã đứng chờ trước cửa siêu thị. Đến khi chỉ còn vài chiếc quạt cuối cùng, khách hàng bắt đầu lao vào giành giật khiến cảnh sát phải can thiệp để lập lại trật tự. Những người đến sau 8h30 gần như đều ra về tay trắng dù đã xếp hàng nhiều giờ.

"Tôi thấy thật nực cười, mọi người như phát điên hết rồi", Haissam, cư dân Carrières-sous-Poissy, nói với báo Le Parisien.

Walker, một tài xế taxi sống tại Éragny (tỉnh Val-d'Oise), chỉ trích chuỗi siêu thị Lidl: "Họ biết chắc sẽ xảy ra hỗn loạn nhưng chẳng chuẩn bị phương án tổ chức nào".

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Orgeval (tỉnh Yvelines). Tại Saint-Germain-lès-Corbeil (tỉnh Essonne), siêu thị bị dòng người tràn vào, gần 200 phương tiện làm tắc nghẽn khu vực xung quanh, đặc biệt trên tuyến cao tốc Francilienne. Cảnh sát liên tục được điều động để kiểm soát tình hình.

Tại Paris, nhiều khách hàng cũng phàn nàn vì không thể mua được quạt hay điều hòa. Một người viết trên X: "Tôi vừa từ Lidl về. Một cửa hàng ở Paris chỉ có đúng một chiếc điều hòa, còn cửa hàng khác thì không có chiếc nào. Với tình hình này, tôi đoán cả Paris chắc chỉ có chưa đến 100 chiếc".

Một khách hàng khác phàn nàn: "Quận 14 chỉ có 2 điều hòa nhưng hơn 400 người xếp hàng. Cảnh sát phải dùng hơi cay. Có phụ nữ bị ngã". Một người khác than thở: "Cửa hàng ở Colombes chẳng còn gì cả".

Một số người cho rằng chương trình khuyến mãi của Lidl giống như một "chiêu trò lừa đảo". Một khách hàng tại Rueil-Malmaison cho biết cửa hàng chỉ có đúng một chiếc điều hòa và được một phụ nữ đã xếp hàng từ 5h sáng mua mất.

Theo CEO Carrefour Alexandre Bompard, riêng ngày 22/6, chuỗi này đã bán hơn 30.000 quạt và điều hòa, cao gấp 1.000 lần doanh số của một ngày bình thường.

Người dân giành giật nhau từng sản phẩm làm mát ở siêu thị, khiến các kệ hàng nhanh chóng trống trơn. Ảnh: bettyguillaume1/TikTok.

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho biết số người tử vong đã tăng mạnh trong giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng tuần trước. Ngày 24/6, khi Pháp ghi nhận ngày nóng nhất lịch sử, có hơn 1.200 ca tử vong. Con số này tiếp tục tăng lên mức hơn 1.400 ca vào ngày 25/6 và 26/6. Trước khi xảy ra nắng nóng, số ca tử vong trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 900-1.000 người.

Cơ quan này cho biết số liệu hiện mới là ước tính sơ bộ và có thể còn tăng khi các giấy chứng tử từ nhà riêng và viện dưỡng lão được cập nhật.

Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20/6 là đợt nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Nắng nóng đã gây gián đoạn sản xuất điện, làm hư hại cơ sở hạ tầng và khiến hệ thống y tế quá tải.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết: "Hiện có khoảng 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Hàng trăm người đã thiệt mạng, trường học đóng cửa và hệ thống điện đang chịu áp lực lớn".

"Do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu, những đợt nắng nóng từng được xem là họa hoằn mới có giờ gần như xuất hiện hàng năm", ông nói, đồng thời cho rằng nhà ở, nơi làm việc và trường học tại châu Âu vẫn chưa được chuẩn bị để ứng phó với tình trạng nắng nóng cực đoan.