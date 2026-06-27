Cảnh tượng chưa từng thấy ở Pháp khi châu Âu nắng nóng 40 độ C

Giữa đợt nắng nóng kỷ lục, điều hòa trở thành mặt hàng được săn đón tại Pháp và nhiều quốc gia châu Âu với nhu cầu tăng vọt.

Cảnh 'vỡ trận' ở siêu thị bán điều hòa ngày Pháp nắng nóng kỷ lục Trước tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình ở Pháp và các nước châu Âu lần đầu tiên phải sắm điều hòa để làm mát, đẩy nhu cầu tăng cao.

Ngày 25/6, kênh truyền thông Pháp Cpasdeslol khiến nhiều người sửng sốt khi chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tượng "vỡ trận" ở một siêu thị tại thành phố Chambéry.

Ngay khi cửa vừa mở, hàng chục người đổ xô lao đến khu vực máy điều hòa nhiệt độ. Giữa cảnh chen lấn, căng thẳng và cuộc chạy đua giữa các quầy hàng, tình hình nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát trước sự chứng kiến của những người có mặt.

Video hút 3,8 triệu lượt xem trên nền tảng X còn được nhiều dân mạng đánh giá là cảnh tượng chưa từng thấy ở Pháp, quốc gia vốn có khí hậu ôn hòa và người dân hiếm khi sử dụng, thậm chí có ác cảm với điều hòa.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp cho biết ngày 24/6 vừa qua là ngày nóng nhất từng được ghi nhận ở quốc gia này kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1947 với mức nhiệt 40,9 độ C. Ít nhất 55 trường hợp tử vong liên quan đến đợt nắng nóng đã được báo cáo.

Một người đàn ông tìm cách hạ nhiệt trong ngày nắng nóng ở Chamonix, Pháp ngày 25/6. Ảnh: Reuters.

Matthieu Ruquet (35 tuổi) cho biết trước đây anh phản đối việc dùng điều hòa, nhưng người vợ Mỹ đã thuyết phục anh mua một máy điều hòa di động để giúp con gái 2 tuổi và chú chó trong nhà tránh nóng sau khi nhiệt độ trong căn hộ ở vùng ngoại ô Paris của họ lên tới 36 độ C.

Nhưng khi vợ anh đến cửa hàng, mọi thiết bị đã được bán hết.

"Tôi không lớn lên cùng điều hòa", người đàn ông đến từ thành phố Nice nói, đồng thời cho biết gia đình anh trước đây chỉ dùng quạt để chống nóng. Tuy nhiên, vài năm gần đây mẹ anh đã mua điều hòa và giờ đến lượt anh cũng làm vậy.

Nhiều người châu Âu phải tìm mua điều hòa khi trời nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang ghi nhận tình trạng người dân và doanh nghiệp tăng cường mua điều hòa để đối phó với đợt nắng nóng kỷ lục, giúp nhiều nhà sản xuất điều hòa không khí hàng đầu châu Á như Samsung Electronics (Hàn Quốc), Midea (Trung Quốc) và Mitsubishi Electric (Nhật Bản) thắng lớn.

Theo hãng Midea, doanh số bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử tại Đức trong tháng 5 tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng hàng xuất sang Tây Ban Nha và Pháp cũng tăng tới 108%.

Hãng Mitsubishi Electric của Nhật Bản cũng ghi nhận nhu cầu điều hòa từ thị trường châu Âu đang tăng mạnh.

"Doanh số điều hòa tại châu Âu tăng rất tích cực, đặc biệt ở Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức - những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt nắng nóng", Mitsubishi Electric cho biết trong trao đổi với Reuters.