Khách Việt ký giấy miễn trừ, bảo hiểm 4 tỷ khi ngồi taxi bay ở TQ

Là một trong những hành khách có cơ hội trải nghiệm dịch vụ taxi bay không người lái ở Trung Quốc, chị Thu Hằng đi từ hồi hộp, phấn khích đến bất ngờ.

Trong chuyến công tác tại Trung Quốc, chị Phạm Thị Thu Hằng - nhà sáng lập, CEO của 5S Media - có cơ hội trải nghiệm taxi bay không người lái của công ty EHang. Tri Thức - Znews chia sẻ lại trải nghiệm của chị trong bài cảm nhận dưới đây.

"Bạn là người Việt Nam đầu tiên được trải nghiệm bay với mẫu EH216-S đấy".

Tôi được đại diện EHang - công ty Trung Quốc được cấp phép hoạt động thương mại với mẫu taxi điện cất hạ cánh thẳng đứng EH216-S - thông báo như vậy trước khi bước lên máy bay hồi đầu tháng 6.

Trong hàng dài người đăng ký mà chưa có "slot", tôi may mắn có cơ hội ngồi thử mẫu taxi bay này khi nhận lời mời đến thăm trụ sở công ty ở thành phố Quảng Châu. Chắc chắn, đây là một trong những trải nghiệm thú vị nhất tôi có được.

Giấy miễn trừ trách nhiệm, bảo hiểm tiền tỷ

Chuyến bay của tôi diễn ra tại khu vực thử nghiệm của EHang ở EHang Future City (quận Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu) kéo dài 5 phút trên một lộ trình được thiết kế sẵn để khách trải nghiệm.

Trước chuyến bay, hành khách được xác minh danh tính, xác định cân nặng, sau đó được phổ biến quy trình an toàn và hướng dẫn chi tiết về thiết bị thông qua các video trên màn hình. Tôi nhớ có hai điều ấn tượng nhất:

Thứ nhất, tôi ký giấy miễn trừ trách nhiệm cho hãng và giấy bảo hiểm. Dù chuyến bay đã được cấp phép thương mại, nhưng rõ ràng vẫn có những rủi ro với công nghệ mới. Giá trị bảo hiểm sinh mạng lên tới 1 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng ).

Thứ hai, tôi được cảnh báo nhiều lần về mức nhiệt trong khoang lái. Nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C, và với cấu trúc kính của máy bay, bên trong buồng lái có mức nhiệt bức xạ cao hơn. Công ty nói rằng họ đang phát triển các thế hệ có sẵn điều hòa bên trong buồng lái, chạy bằng năng lượng mặt trời.

Chiếc EH216-S được trưng bày tại khu vực trung tâm của triển lãm.

Mẫu EH216-S chưa có điều hoà, nên họ nhắc tôi chuẩn bị kỹ tinh thần về mức nhiệt. Họ thậm chí đã chuẩn bị sẵn một chai xịt làm mát tức thì, và hỏi tôi có muốn dùng trước khi lên máy bay không. Họ cũng chuẩn bị sẵn một chiếc quạt để bàn mini, kính râm. Điều đó làm tôi thoáng lo lắng không biết mình có chịu nổi nhiệt độ không.

Vì được mời, chuyến bay của tôi hoàn toàn miễn phí. Theo tôi tìm hiểu, một chuyến bay thương mại của EHang có thời gian bay khoảng 10 phút, giá vé khoảng 40 USD (khoảng 1 triệu đồng).

Một mình lơ lửng trên không

Nhìn tận mắt, chiếc taxi bay nhỏ hơn tôi tưởng. Khi xem trên mạng, tôi hình dung nó giống một chiếc trực thăng mini. Nhưng ở ngoài, nó giống sự kết hợp giữa một phương tiện công nghệ cao và một sản phẩm tiêu dùng được thiết kế để phục vụ số đông trong tương lai.

Về thông số, máy bay có độ cao hành trình thực tế dao động 300-500 m để phục vụ các lộ trình ngắn đô thị hoặc tham quan ngắm cảnh tầm thấp. Thời gian bay liên tục khoảng 21-25 phút cho mỗi lần sạc đầy. Khoảng cách di chuyển tối đa từ 30 km đến 35 km, tốc độ tối đa đạt 130 km/h (với tốc độ bay hành trình trung bình khoảng 100 km/h).

Trước khi cất cánh, tôi rất hồi hộp, pha chút sợ hãi khi thấy nào là ký miễn trừ, nào là giá trị bảo hiểm cao, cảnh báo sốc nhiệt… Chưa kể, chuyến bay của tôi còn không cất cánh đúng giờ dự kiến.

Đến giờ đã định (15h), chiếc máy bay đã được đưa ra khỏi “chuồng” bằng robot, các kỹ thuật viên đã kiểm tra. Nhưng họ báo rằng phải kiểm tra kỹ thuật thêm chứ chưa thể cất cánh. Tôi chờ đợi thêm khoảng 15 phút, khi các kỹ thuật viên ra tín hiệu sẵn sàng, cánh cửa tự động dẫn từ phòng chờ ra sân đỗ mới từ từ được mở ra.

Chuyến bay trải nghiệm diễn ra suôn sẻ sau khi trì hoãn khoảng 15 phút.

Taxi bay tôi ngồi không có phi công, không có buồng lái và hoàn toàn được điều khiển bằng hệ thống tự động. Cảm giác hồi hộp thật rõ ràng khi một mình tôi chuẩn bị lơ lửng trên bầu trời.

Khi bay lên, điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự nhẹ nhàng. Tôi từng nghĩ sẽ có cảm giác rung mạnh như trực thăng, nhưng thực tế việc cất cánh khá êm. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi nhìn xuống thành phố và nhận ra rằng mình đang ngồi trên một phương tiện mà cách đây vài năm vẫn còn được xem là khoa học viễn tưởng.

So với ngồi máy bay thương mại, tôi thấy khác biệt lớn nhất là cảm giác gần gũi. Máy bay thương mại thường mang lại cảm giác về một hành trình dài, trực thăng tạo cảm giác về sức mạnh cơ khí, còn taxi bay mang lại cảm giác giống như một phương tiện đô thị của tương lai.

Sợ nhưng thích

Trong lần đầu bay, trải nghiệm cá nhân của tôi là khá ổn định. Tôi không gặp tình trạng chóng mặt hay mất cân bằng. Độ rung thấp hơn so với những gì tôi hình dung trước chuyến đi.

Tất nhiên đây mới là trải nghiệm ngắn và trong điều kiện được kiểm soát, nhưng nó cho thấy công nghệ đã tiến xa hơn rất nhiều so với suy nghĩ của nhiều người. Điểm trừ duy nhất là hiện nay đây vẫn là công nghệ ở giai đoạn đầu nên quy mô triển khai còn hạn chế.

Bên cạnh đó, điều tôi bất ngờ nhất không phải là chiếc máy bay mà là hệ sinh thái phía sau nó. Khi đến EHang, tôi nhận ra họ không chỉ làm taxi bay. Họ đang xây dựng cả một hệ sinh thái giao thông trên không gồm vận chuyển hành khách, logistics, cứu hộ và cứu hỏa. Đó là lúc tôi hiểu rằng đây không chỉ là một sản phẩm mà là một ngành công nghiệp mới đang hình thành.

Một số mẫu máy bay điện khác của EHang như máy bay chở hàng, cứu hỏa...

Với số đông, tôi nghĩ ban đầu chắc chắn sẽ có sự e ngại khi đón nhận, giống như khi thang máy, ôtô hay khi xe tự lái xuất hiện. Nhưng lịch sử cho thấy con người thường không sợ công nghệ. Con người sợ những gì họ chưa hiểu. Khi công nghệ chứng minh được độ an toàn, tính tiện lợi và hiệu quả kinh tế, sự chấp nhận sẽ đến nhanh hơn chúng ta nghĩ.

Công ty EHang được Cục Hàng không dân sự Trung Quốc (CAAC) cấp phép hoạt động thương mại ở độ cao thấp với mẫu taxi điện cất hạ cánh thẳng đứng EH216-S từ tháng 4/2025. Mẫu máy bay này được phát triển trong ít nhất 6 năm, từng cất cánh lần đầu tiên ở Mỹ năm 2020 và có sức chở 2 hành khách.