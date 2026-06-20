Đòi ly hôn sau 9 ngày cưới vợ qua mai mối ở Trung Quốc

Nhanh chóng đi đến kết hôn sau khi được mai mối, Gu (Trung Quốc) bất ngờ khi phát hiện ra vợ đang nợ khoản tiền khổng lồ cùng nhiều thông tin sai lệch so với cung cấp trước đó.

Người đàn ông Trung Quốc đi đến hôn nhân với cô gái lạ chỉ 3 ngày sau khi được mai mối. Ảnh minh họa: Zhang Zhengju/VCG.

Gu (32 tuổi), sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là con một trong gia đình, cho biết áp lực từ cha mẹ là nguyên nhân khiến anh đưa ra quyết định vội vàng.

Anh bỏ ra 200 nhân dân tệ (khoảng 770.000 đồng) để đăng ký tại một trung tâm mai mối địa phương. Trung tâm này giới thiệu cho anh 3 phụ nữ trong khu vực nhưng không ai tỏ ra hứng thú.

Sau đó, người mai mối đề xuất tìm đối tượng ở các tỉnh khác và cam kết việc kết hôn có thể diễn ra chỉ trong vòng hai ngày. Gia đình anh Gu đồng ý, theo South China Morning Post.

Tháng 4 vừa qua, một phụ nữ 30 tuổi đến từ tỉnh Thiểm Tây được giới thiệu cho anh.

Theo hồ sơ được đăng tải trực tuyến, người phụ nữ này không có nợ nần, không tiền án tiền sự, không mắc bệnh nghiêm trọng hay bệnh di truyền. Hồ sơ cũng ghi rõ cô chấp nhận “kết hôn chớp nhoáng và lấy chồng xa”.

Hai người chỉ có một cuộc gọi video kéo dài khoảng 5 phút. Gu hỏi về công việc và gia đình của cô, nhưng ngoài thông tin là nhân viên bán hàng, phần lớn câu hỏi lại do người mai mối trả lời thay. Người này cũng hứa sẽ cung cấp báo cáo tín dụng và giấy khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi hai người kết hôn.

Dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, Gu và gia đình vẫn quyết định tiến tới hôn nhân.

Gia đình anh đã chi tổng cộng 265.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng ), gồm 100.000 nhân dân tệ tiền sính lễ và 160.000 nhân dân tệ phí môi giới, đồng thời nhờ người mai mối đưa cô gái tới thành phố nơi anh sinh sống.

Các sự kiện, trung tâm mai mối hôn nhân rất phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock.

Chỉ 3 ngày sau, hai người đăng ký kết hôn. Gia đình Gu thậm chí chưa từng gặp cha mẹ cô dâu.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, phía mai mối không cung cấp các giấy tờ đã hứa. Gu đưa vợ tới ngân hàng để kiểm tra lịch sử tín dụng và bàng hoàng phát hiện cô đang có khoản nợ lên tới 100.000 nhân dân tệ (khoảng 388 triệu đồng).

Người vợ giải thích khoản nợ đó là của bạn trai cũ và không liên quan đến mình. Gu cũng phát hiện tên hiển thị trên ứng dụng thanh toán điện thoại của cô - vốn yêu cầu xác thực danh tính - khác với tên anh từng biết.

Một ngày sau đó, người phụ nữ tiếp tục tiết lộ rằng cô có chỉ số men gan cao và cần giảm cân, nhưng khẳng định điều này không ảnh hưởng đến khả năng sinh con.

Chỉ 9 ngày sau khi kết hôn, Gu hối hận và yêu cầu ly hôn. Ban đầu người vợ đồng ý nhưng sau đó đổi ý, thậm chí nộp đơn kiện ngược lại. Cô cho rằng yêu cầu ly hôn từ phía chồng khiến mình rơi vào trầm cảm và đưa ra giấy chẩn đoán.

Người phụ nữ sau đó yêu cầu Gu bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 190 triệu đồng). Cô cũng cáo buộc anh ép mình phải trang điểm, làm việc nhà và tìm việc làm.

Về phía mình, Gu cũng khởi kiện trung tâm mai mối để đòi hoàn lại khoản phí môi giới 160.000 nhân dân tệ. Phía trung tâm khẳng định sẽ không hoàn tiền vì anh đã kết hôn với người họ giới thiệu, đồng thời nghi ngờ cặp đôi dựng lên một vụ ly hôn giả nhằm lấy lại tiền.

Vụ việc cũng nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một cư dân mạng bình luận: "Nếu coi hôn nhân là trò đùa thì hôn nhân sẽ cho bạn một bài học". Người khác viết: "Kết hôn là quyết định lớn của đời người, vậy mà có người dám cưới chỉ sau vài ngày quen biết".