Clip 27 giây của người mẫu Anh khiến MXH 'dậy sóng'

Màn biểu diễn của Penny Lane, người mẫu kiêm ngôi sao mạng xã hội, tại Miami Swim Week giúp cô thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Penny Lane trình diễn catwalk tại Miami Swim Week.

Penny Lane, người mẫu đến từ Anh, mới đây khiến mạng xã hội bùng nổ với màn trình diễn tại tuần lễ thời trang áo tắm Miami (Miami Swim Week) - show nổi tiếng của tạp chí Sports Illustrated.

Người đẹp 31 tuổi thành hiện tượng gây sốt với khoảnh khắc sải bước catwalk trong bộ bikini một mảnh màu đen, có thiết kế phô diễn trọn đường cong gợi cảm. Chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp với 463.000 người theo dõi trên Instagram, nữ người mẫu không giấu được sự phấn khích.

"Một trong những khoảnh khắc yêu thích nhất của tôi tại Tuần lễ thời trang đồ bơi Miami", cô viết, chia sẻ lại hình ảnh tại buổi diễn. "Mọi người có thấy tôi đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời không?".

Lane nhận về những lời khen sau khoảnh khắc làm bùng nổ mạng xã hội tại tuần lễ thời trang.

Người hâm mộ và dân mạng vào phần bình luận để ca ngợi màn trình diễn catwalk ấn tượng của Lane. Một số người nhận xét cô như "thiên thần" và khen "quyến rũ".

Ngay cả "nữ hoàng mạng" người Mỹ Alix Earle cũng bàn luận về khoảnh khắc nổi tiếng, gọi Lane là "nàng thơ".

Tại tuần lễ thời trang đầy sôi động ở Miami, loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân của Lane khiến người xem thích thú. Trong những bức ảnh chụp trên sàn catwalk, cô rất tinh nghịch, nháy mắt với máy ảnh và thậm chí còn giơ hai ngón tay tạo dáng thể hiện sự tự tin khi trình diễn.

Lane cũng xuất hiện trên bãi biển trong bữa tiệc của thương hiệu, diện bộ bikini màu xanh và nâu theo phong cách Y2K những năm 2000, kết hợp với chân váy midi cạp trễ cùng màu.

Trước đây, Lane từng có tin đồn về mối tình ngắn ngủi với nam tài tử Gerard Butler. Tuy nhiên, sự chú ý của công chúng hiện tại tập trung nhiều hơn vào câu chuyện vươn lên không hề dễ dàng của cô trong làng giải trí.

Năm 16 tuổi, Lane chuyển đến London để theo đuổi đam mê thời trang sau khi được truyền cảm hứng từ Kate Upton. Sau nhiều năm trong nghề, cô cũng rất thẳng thắn khi chia sẻ về những góc tối trong giới này.

Khi mới vào nghề, các giám đốc điều hành trong ngành gây áp lực mạnh mẽ buộc cô phải giảm cân, thậm chí còn đề nghị cô phẫu thuật thu nhỏ ngực.

Áp lực thể chất và tinh thần nặng nề khiến cô mất kinh nguyệt và nhận được những cảnh báo về khả năng sinh sản trong tương lai. Đó là một giai đoạn mà cô công khai mô tả là "điểm đáy" trong cuộc đời mình.

Lane quyết định không khuất phục trước áp lực phải duy trì vóc dáng "size 0" khét tiếng trong làng thời trang, vì vậy cô tạm ngừng làm người mẫu để tập trung vào dinh dưỡng và thiền định. Sau đó, cô trở thành một huấn luyện viên sức khỏe toàn diện, sử dụng nền tảng của mình để vận động cho sự đa dạng về hình thể và sức khỏe phụ nữ.

Câu chuyện của Lane thu hút sự chú ý của tổng biên tập tạp chí Sports Illustrated Swimsuit, MJ Day, khi cô cùng giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu của tạp chí này vào năm 2023.

"Ngoài vẻ đẹp không thể phủ nhận, điều thực sự thu hút chúng tôi chính là sự chân thành của cô ấy. Lane dùng chính hành trình cá nhân của mình trong ngành người mẫu để lên tiếng bảo vệ người khác, nhiệt tình ủng hộ sự hòa nhập. Chúng tôi hào hứng chờ đợi những gì cô ấy sẽ làm tiếp theo", Day chia sẻ trong một bài báo vào đầu năm 2026.

Lane tự xưng mình là "nàng thơ ưa phiêu lưu" - yêu thích leo núi, pilates, đua xe và lướt ván buồm. Bên cạnh những chiến dịch quảng cáo đình đám cho các thương hiệu thời trang Skims, Armani và Dolce & Gabbana, cô cũng thử sức mình ở Hollywood với một vai diễn trong Justice League của Zack Snyder, xuất hiện trong một video âm nhạc của Drake.