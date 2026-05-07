Hot girl Địa ngục độc thân từng không kiếm nổi việc vì 'quá đô con'

Từng gây chú ý khi tham gia chương trình hẹn hò đình đám Single’s Inferno (Địa ngục độc thân) vào năm 2021, Kang So Yeon nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhờ ngoại hình khỏe khoắn, cá tính khác biệt và chuyện tình được nhiều người quan tâm với Oh Jin Taek.
Thời điểm đó, So Yeon được xem là một trong những thí sinh nổi bật nhất của chương trình. Không sở hữu vẻ mong manh hay vóc dáng nhỏ nhắn giống hình mẫu quen thuộc của phụ nữ Hàn Quốc, cô vẫn thu hút khán giả bởi sự tự tin, năng động và hình ảnh phụ nữ hiện đại. Dù chuyện tình với Oh Jin Taek không có cái kết như kỳ vọng của người hâm mộ, sự nghiệp của So Yeon lại bước sang một hướng khác tích cực hơn.
Sau Địa ngục độc thân, tên tuổi của So Yeon được nhiều thương hiệu chú ý. Thay vì cố thay đổi ngoại hình để phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống, cô lựa chọn xây dựng hình ảnh riêng với phong cách khỏe khoắn, thể thao.
Hiện tại, cô hoạt động với vai trò người mẫu thể thao, doanh nhân và người sáng tạo nội dung về thể hình. So Yeon thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá cho những thương hiệu quốc tế. Ngoài ra, cô còn tham gia mùa 2024 của Physical: 100 - chương trình thực tế nổi tiếng quy tụ những người sở hữu thể lực hàng đầu Hàn Quốc.
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thể thao, So Yeon cũng quay lại âm nhạc. Sau nhiều năm rời xa sân khấu, cô phát hành ca khúc solo đầu tay Loca Loca và tiếp tục xuất hiện trong nhiều show giải trí. Theo trang Instagram cá nhân, cô còn tham gia và giành chiến thắng ở nhiều giải golf nghiệp dư.
Ít ai biết trước khi nổi tiếng, So Yeon từng trải qua nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc làm vì ngoại hình. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao. Cha, chị gái và anh trai của cô đều là vận động viên nên từ nhỏ, So Yeon đã quen với việc tập luyện và ăn uống theo chế độ giàu đạm để phát triển thể lực.
"Tôi từng phải vật lộn để trở thành diễn viên. Tôi không có thân hình lý tưởng với người Hàn Quốc. Bởi vậy, khi đi thử vai, tôi thường bị chê là quá cao và quá đô con cho các vai diễn", So Yeon nói. Trước khi tham gia Địa ngục độc thân, cô từng là thực tập sinh của JYP Entertainment từ năm 2006. Đến năm 2011, cô ra mắt trong nhóm nhạc nam nữ kết hợp WE nhưng nhóm chỉ hoạt động trong khoảng 2 năm rồi tan rã.
Dù nhiều lần đứng trước những "cánh cửa đóng lại", So Yeon không chọn thay đổi bản thân để phù hợp với chuẩn mực chung. Thay vào đó, cô theo đuổi hình ảnh phụ nữ khỏe mạnh, mạnh mẽ và tự tin với cơ thể của chính mình. Ở tuổi ngoài 30, Kang So Yeon hiện được nhiều khán giả nhớ đến như một hình mẫu khác biệt trong làng giải trí Hàn Quốc.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.