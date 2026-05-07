Hot girl Địa ngục độc thân từng không kiếm nổi việc vì 'quá đô con'

"Tôi từng phải vật lộn để trở thành diễn viên. Tôi không có thân hình lý tưởng với người Hàn Quốc. Bởi vậy, khi đi thử vai, tôi thường bị chê là quá cao và quá đô con cho các vai diễn", So Yeon nói. Trước khi tham gia Địa ngục độc thân, cô từng là thực tập sinh của JYP Entertainment từ năm 2006. Đến năm 2011, cô ra mắt trong nhóm nhạc nam nữ kết hợp WE nhưng nhóm chỉ hoạt động trong khoảng 2 năm rồi tan rã.