Danh tính nữ cổ động viên gây sốt khắp MXH châu Á

|
Ngày 6/5, bức ảnh chụp khoảnh khắc một nữ cổ động viên xinh đẹp lọt vào ống kính máy quay lan truyền, gây sốt khắp mạng xã hội châu Á. Tuy nhiên, những khán giả tinh mắt phát hiện đây không phải hình ảnh mới mà được cho là ghi lại từ Olympic Paris năm 2024, trong trận đấu giữa tuyển bóng rổ Mỹ và Brazil. Dù vậy, nhan sắc xinh như búp bê của cô nàng trong ảnh khiến dân mạng tò mò, truy tìm danh tính. Không ít người nhận xét cô gái có nét đẹp quá hoàn hảo, đặt nghi vấn đây có thể là ảnh tạo bởi AI.
Thông tin về nữ cổ động viên nhanh chóng được chia sẻ, cô là Adrianna - một influencer người Ba Lan, hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Trên trang Instagram có hơn 67.000 người theo dõi và trang Threads có hơn 14.000 follower, Adrianna cũng chia sẻ lại bức ảnh ngồi trên khán đài cổ vũ. "Trận đấu rất tuyệt vời", cô bày tỏ trong bài đăng mới nhất. Bức ảnh của cô nhanh chóng thu hút hơn 45.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận. Phần lớn các bình luận đến từ dân mạng Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, khen ngợi nhan sắc của nàng hot girl. Tuy nhiên, Adrianna không phản hồi khi một số người nghi vấn đây là ảnh tạo bởi AI, hoặc thắc mắc về trận đấu cô đã tham dự.
|
Theo giới thiệu trên trang cá nhân, Adrianna là người Ba Lan và chuyển đến Hàn Quốc vào năm 2021 để học đại học và theo đuổi công việc người mẫu. Với lợi thế ngoại hình, cô xây dựng được lượng người hâm mộ nhất định.
Là một nhà sáng tạo nội dung, Adrianna chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và lối sống. Cô cũng là người mẫu ảnh và quảng cáo cho các nhãn hàng.
|
Tháng 2 năm ngoái, cô chia sẻ hình ảnh trong lễ tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân ngành Nghệ thuật tại Đại học Kwangwoon. "Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 4 năm qua. Tôi rất vui vì cuối cùng đã hoàn thành nó, và tôi đang mong chờ giai đoạn tiếp theo", cô chia sẻ.
Cô chia sẻ yêu thích khám phá và từng du lịch đến nhiều quốc gia châu Á. Mới đây, người đẹp Ba Lan đăng loạt hình check-in cùng những trải nghiệm thú vị khi du lịch tại Thượng Hải, Trung Quốc.
|
Sau khi tốt nghiệp, Adrianna tập trung nhiều hơn vào công việc của một influencer. Những hình ảnh viral cũng giúp cô thu hút thêm lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.
Kể từ khi ra đời vào khoảng năm 1873, chủ nghĩa nữ quyền đã góp phần định hình hệ thống luật pháp, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Cuốn sách Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn mang đến cái nhìn tổng quan sinh động về một trong những phong trào xã hội quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng cũng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử nhân loại.