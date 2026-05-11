Sắc vóc nữ MC cricket 'quyến rũ nhất thế giới'

Grace Hayden (sinh năm 2002, Australia) là MC, ngôi sao mạng xã hội và người mẫu đình đám đến từ Australia. Cô được mệnh danh là "nữ bình luận viên cricket quyến rũ nhất thế giới", nổi tiếng nhờ vẻ ngoài cuốn hút cùng sự am hiểu sâu sắc đối với môn thể thao mà cô là người dẫn chương trình. Cô nàng còn thường xuyên được truyền thông nhắc tên khi là con gái huyền thoại cricket Australia, Matthew Hayden.
Hayden cũng là MC của nhiều trận đấu thể thao khác nhau. Nhờ niềm đam mê và kiến thức sâu rộng về cricket tích lũy được từ gia đình có truyền thống chơi cricket, cô đã thu hút được sự chú ý lớn, từ đó mở rộng sự nghiệp sang thị trường quốc tế với vai trò người dẫn chương trình và bình luận viên cho Star Sport - Disney Star. Năm ngoái, cô gây chú ý toàn cầu khi trở thành người dẫn chương trình chính thức của Giải Canada Super 60 League 2025 - đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cô.
Trước đó, cô con gái 23 tuổi của huyền thoại cricket đã gây ấn tượng với người hâm mộ khi làm MC cho Star Sports IPL và đại sứ của Channel Seven. Nhận nhiều lời tán dương với phong cách lôi cuốn và thanh lịch, Grace được đánh giá là người phá vỡ các rào cản trong lĩnh vực truyền hình thể thao, kết hợp giữa sự quyến rũ, hiểu biết sâu sắc và tính chân thực.
Tuy nhiên, ngôi sao có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng nhận về nhiều bình luận trái chiều khi chia sẻ những bức hình gợi cảm trên trang Instagram có 765.000 người theo dõi. Nhiều fan thể thao chỉ trích khi cô chọn trang phục quá lộng lẫy khi dẫn chương trình. "Đây là sân cricket, không phải sàn diễn thời trang", một bình luận nhanh chóng thổi bùng tranh luận.
Trước ý kiến trái chiều về cách ăn mặc của mình, MC sinh năm 2002 thẳng thắn bày tỏ quan điểm đáp trả. "Với tư cách một phụ nữ trẻ, tôi thấy rằng việc tình dục hóa bất kỳ ai đang làm công việc của họ một cách đáng buồn và điều này không bao giờ được chấp nhận. Đây là vấn đề lớn mà phụ nữ đang phải đối mặt, không chỉ trên mạng xã hội", cô chia sẻ với trang Sydney Confidential.
Grace Heyden đang hẹn hò với Wilson Statham, người thừa kế của đế chế trồng bông giàu có ở Queensland. Cha mẹ của Statham sở hữu doanh nghiệp được ước tính trị giá 300 triệu USD. Heyden và bạn trai có tin đồn hẹn hò vào tháng 6/2024 và công khai mối quan hệ vào tháng 10 cùng năm, khi sánh đôi tại trường đua ngựa Royal Randwick (Sydney).
Trên mạng xã hội, Heyden chia sẻ nhiều hình ảnh từ công việc đến sở thích cá nhân. Cô thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia khắp thế giới khi đi công tác và du lịch. Ngoài cricket, cô cũng yêu thích và tập luyện nhiều môn thể thao khác như lướt ván, đạp xe, đua ngựa...
