'Nữ thần bóng chuyền Nga' cao 1,82 m gây sốt 10 năm trước giờ ra sao

Năm 2016, Alisa Manyonok (sinh năm 1995) trở thành hiện tượng gây sốt khắp mạng xã hội châu Á nhờ những bức ảnh lan truyền khi còn thi đấu cho đội Primorye. Với nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng quyến rũ, cô được mệnh danh "búp bê sống", "thiên thần" hay "nữ thần bóng chuyền nước Nga".
Danh tiếng bùng nổ giúp người đẹp Nga thu hút lượng fan lớn ở nhiều quốc gia. Có chiều cao 1,82 m và vóc dáng cực chuẩn, đôi chân dài quyến rũ, cô nàng trở thành người mẫu đắt show và liên tiếp tham gia các cuộc thi sắc đẹp.
Alisa có mẹ người Nga và cha là người Belarus. Năm 2016, cô đại diện cho Nga tại cuộc thi Miss International 2016 và lọt vào top 15. Sau ít năm, cô tuyên bố chấm dứt sự nghiệp thể thao để tập trung cho lĩnh vực giải trí và các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2019, giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Earth Belarus và giải ba cuộc thi Miss Fire (thuộc Miss Earth).
Sau 10 năm, dù đã giải nghệ, Alisa vẫn được nhiều người hâm mộ nhớ tới là bóng hồng xinh đẹp của làng thể thao. Ở tuổi 31, cô chăm chỉ tập luyện và duy trì vóc dáng chuẩn đáng mơ ước. Cô chơi các môn thể thao ngoài trời và đặc biệt yêu thích bơi lội.
Ít người biết rằng trước khi nổi tiếng với vai trò VĐV bóng chuyền, Alisa được cha mình, một VĐV bơi thuộc tuyển quốc gia, huấn luyện để nối nghiệp bơi lội. Đến năm 14 tuổi, cô mới chuyển hướng sang bóng chuyền.
Cô theo học trường nội trú dành cho trẻ em tài năng N. N. Dubinin ở Vladivostok, sau đó chơi cho câu lạc bộ Primorye. Khi Manenok trở thành sinh viên Khoa Báo chí và Xã hội học tại Đại học Liên bang Kazan, cô bắt đầu thi đấu cho đội tuyển của trường. Từ năm 2013, cô đã bắt đầu làm mẫu ảnh và tham gia một số cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ.
Alisa giữ kín đời tư trên mạng, đến nay chưa từng hé lộ về chuyện hẹn hò. Trên trang cá nhân, người đẹp Nga chủ yếu chia sẻ hình ảnh từ các cuộc thi nhan sắc, chương trình giải trí mà cô tham gia. Trước đây có thông tin cho rằng Alisa được một số ấn phẩm nước ngoài vinh danh là "vận động viên bóng chuyền đẹp nhất hành tinh", thậm chí có phiên bản búp bê Barbie riêng dựa theo hình mẫu của cô. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
