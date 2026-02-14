Ái nữ chưởng môn phái Vịnh Xuân công khai hôn phu nước ngoài

Đúng ngày Valentine, Katleen Phan Võ gây chú ý khi lần đầu công khai hôn phu Tây qua loạt ảnh cưới lãng mạn.

Ngày 14/2, trên Instagram hơn 140.000 người theo dõi, Katleen Phan Võ gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh cưới cùng hôn phu người nước ngoài. Cô viết ngắn gọn: "How I met your father" (tạm dịch: Mẹ đã gặp bố như thế nào).

Bộ ảnh được thực hiện theo concept tiệc ngoài trời với tone trắng chủ đạo. Trong khu vườn xanh mướt, cặp đôi đứng cạnh tháp ly rượu xếp tầng, điểm xuyết hoa trắng và nơ đen. Những khoảnh khắc rót rượu, chạm ly và trao nhau nụ hôn được ghi lại trong khung cảnh lãng mạn.

Hôn phu của Katleen Phan Võ xuất hiện lịch lãm trong bộ tuxedo trắng, toát lên phong thái điềm đạm. Anh dành cho vợ sắp cưới ánh nhìn tình tứ.

Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên công khai hình ảnh hôn phu trước công chúng. Trước đó, cô khá kín tiếng về đời tư. Nửa kia của Katleen là doanh nhân, thuộc thế hệ 9X. Cặp đôi hẹn hò được hơn 2 năm.

Katleen Phan Võ chụp ảnh cưới cùng chồng sắp cưới.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng con gái chưởng môn phái Vịnh Xuân. Siêu mẫu Minh Tú viết: "Xinh đẹp đáng yêu". Hoa hậu Thảo Nhi Lê để lại bình luận: "Omg so cute. U guys too beautiful" (tạm dịch: Quá đáng yêu. Hai bạn rất đẹp). Rich kid Nguyên Newin cũng chúc mừng ngắn gọn: "Quá đẹp".

Trước đó, ngày 4/6/2025, Katleen Phan Võ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn ở Canada.

Katleen Phan Võ sinh năm 1997, là con đầu lòng của Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân và võ sư Nam Anh - chưởng môn phái Vịnh Xuân. Sau nhiều năm sinh sống, học tập tại Canada, cô trở về Việt Nam và gia nhập showbiz từ năm 2018.

Katleen từng đảm nhận vai chính trong phim Lật mặt: Nhà có khách của đạo diễn Lý Hải, đồng thời tham gia các dự án như Võ sinh đại chiến, Táo Quậy, Lương duyên ngàn kiếp...

Ngoài đời, Katleen Phan Võ gây ấn tượng với vóc dáng cân đối, thần thái cuốn hút cùng nền tảng võ thuật và vũ đạo. Cô định hướng theo đuổi dòng phim võ thuật, hành động trong thời gian dài, phù hợp với thế mạnh cá nhân.