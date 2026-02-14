Chị em dâu nhà hào môn TP.HCM rạng rỡ chụp ảnh Tết

Trước Tết Nguyên đán vài tuần, Khánh Linh đã thực hiện 3 concept áo dài khác nhau. Trong mỗi thiết kế, cô đều toát lên khí chất sang trọng, cuốn hút. Khánh Linh là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, một trong những gia tộc kinh doanh có ảnh hưởng tại Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ) và nhận bằng thạc sĩ tại Đại học George Washington vào tháng 5/2025.