Chị em dâu nhà hào môn TP.HCM rạng rỡ chụp ảnh Tết

Ngày 13/2, Khánh Linh (Ruby Nguyễn, sinh năm 2000), vợ thiếu gia Phan Hoàng, đăng loạt hình xúng xính trong concept áo dài cùng chị dâu là Primmy Trương - vợ thiếu gia Phan Thành. Hai chị em dâu đồng điệu với thiết kế áo dài cao cấp tông hồng thanh lịch, phối họa tiết cỏ cây hoa lá đậm sắc xuân.
Bộ hình của chị em dâu nhà hào môn Sài thành thu hút sự chú ý. Khánh Linh cùng những chị em thân thiết được khen xinh như "nàng thơ". "Cuối năm làm tóc, dưỡng da. Điểm tô một chút, thế là lung linh", cô viết.
Trước Tết Nguyên đán vài tuần, Khánh Linh đã thực hiện 3 concept áo dài khác nhau. Trong mỗi thiết kế, cô đều toát lên khí chất sang trọng, cuốn hút. Khánh Linh là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, một trong những gia tộc kinh doanh có ảnh hưởng tại Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ) và nhận bằng thạc sĩ tại Đại học George Washington vào tháng 5/2025.
Cuối năm 2025, rich kid sinh năm 2000 kết hôn cùng Phan Hoàng, con trai thứ hai của đại gia Phan Quang Chất, chủ sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square. Sau đám cưới, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết cùng chị dâu Primmy Trương.
Những ngày cận Tết, Primmy Trương cũng gây chú ý khi tung bộ ảnh áo dài cùng người bạn thân là rich kid Ngọc Thanh Tâm. Bà xã Phan Thành diện thiết kế màu tím nhạt, phối họa tiết thêu kim tuyến lấp lánh. Trong khi Ngọc Thanh Tâm chọn áo dài màu vàng nền nã. "Một vote nếu bạn thấy đủ sến. Nói chứ năm nào cũng được một bộ hình Tết với chị em thật vui", Primmy Trương hài hước bày tỏ.
Là bộ đôi thân thiết, Primmy Trương và Ngọc Thanh Tâm thường xuyên khoe bộ hình chung theo các concept khác nhau.
Là tiểu thư lá ngọc cành vàng, Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo) từ lâu nổi tiếng với việc thường xuyên diện cả cây hàng hiệu, xây dựng thương hiệu cá nhân sang chảnh. Cô kết hôn với thiếu gia Phan Thành vào đầu năm 2021, đến nay đã có hai nhóc tỳ là bé trai Kyle (sinh năm 2021) và bé gái Tiffany (sinh năm 2023).
