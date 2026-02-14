Valentine sát Tết, chùa cầu duyên nổi tiếng trầm lắng bất ngờ

Theo ghi nhận tại chùa Hà, trái với cảnh chen chân cầu duyên đầu năm, không khí những ngày cuối năm phần nào trầm lắng, bình an hơn. Nhiều bạn trẻ chia sẻ họ không chỉ đến để cầu may như thường lệ, mà còn để tạ ơn sau một năm đã qua. Trong khoảnh khắc cuối năm, việc dâng nén hương được xem như cách khép lại hành trình cũ, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới an yên, đủ đầy và nhiều điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.