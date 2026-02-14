Valentine sát Tết, chùa cầu duyên nổi tiếng trầm lắng bất ngờ

|
Dịp Lễ Tình nhân 14/2, Chùa Hà (phường Cầu Giấy) tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Khuôn viên chùa Hà rộn ràng người đi lễ, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người theo mâm lễ được chuẩn bị chỉn chu với hoa tươi, bánh trái, trầu cau… Tất cả được dâng lên ban thờ với lòng thành kính. Những mâm lễ được chuẩn bị sẵn chùa có giá dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng.
Theo ghi nhận tại chùa Hà, trái với cảnh chen chân cầu duyên đầu năm, không khí những ngày cuối năm phần nào trầm lắng, bình an hơn. Nhiều bạn trẻ chia sẻ họ không chỉ đến để cầu may như thường lệ, mà còn để tạ ơn sau một năm đã qua. Trong khoảnh khắc cuối năm, việc dâng nén hương được xem như cách khép lại hành trình cũ, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới an yên, đủ đầy và nhiều điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.
Với quan niệm “có thờ có thiêng”, nhiều người tin rằng thành tâm dâng lễ ở chùa giúp tình duyên suôn sẻ, thuận lợi hơn. Từng phần lễ được chăm chút cẩn thận, thể hiện sự tôn nghiêm khi bước vào không gian tâm linh.
Nguyễn Hương Ly (24 tuổi, phường Từ Liêm) cho biết bản thân năm qua nhiều biến động nhưng vẫn trôi qua bình yên. Dịp cuối năm, cô chọn quay trở lại chùa Hà để bày tỏ lòng biết ơn và cầu cho một năm mới bình an, thành công.
“Những ngày cuối năm, tôi muốn đến chùa Hà để tạ lễ, nhìn lại những điều đã trải qua trong suốt một năm qua. Sau nhiều biến chuyển, tôi chỉ mong năm mới ổn định hơn, công việc và cuộc sống thuận lợi, bình an hơn. Tôi cũng hy vọng sẽ gặp được một nhân duyên phù hợp, đến một cách trọn vẹn và chân thành”, chị Tạ Huyền Trang (28 tuổi, Đan Phượng) chia sẻ.
Từ nhiều năm nay, Chùa Hà được xem là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ với niềm tin cầu duyên mỗi dịp đầu năm. Hình ảnh dòng người xếp hàng dâng hương đã trở nên quen thuộc mỗi mùa xuân về.
Không chỉ thành tâm dâng hương tại chính điện, nhiều bạn trẻ còn chủ động hỗ trợ bê lễ, sắp xếp đồ cúng ngay ngắn hoặc thả thức ăn cho cá trong hồ khuôn viên chùa. Những hành động nhỏ giúp giữ trật tự và nền nếp nơi cửa Phật.
Theo quan niệm dân gian, việc cho cá, chim ăn hay thực hiện phóng sinh được xem là cách gieo duyên lành, tích phúc cho bản thân và gia đình. Với nhiều người trẻ, đây không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng mà còn là cách gửi gắm mong ước về bình an, may mắn và những điều tốt đẹp trong năm mới sắp tới.
Giữa guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại, việc đi lễ tạ cuối năm dần trở thành nét văn hóa của một bộ phận người trẻ, không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn giúp họ cân bằng cảm xúc, khép lại năm cũ nhẹ nhõm và khởi đầu năm mới với niềm tin tích cực.
