Trả hết nợ sau 10 năm, gia đình ở TP.HCM háo hức bay về quê ăn Tết

Sau hơn 10 năm mưu sinh và chắt chiu trả hết nợ nần, gia đình anh Thành Long có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo những vali quà Tết và niềm háo hức cho chuyến trở về quê.

Gần 19h tối 13/2, tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình anh Nguyễn Thành Long (sinh năm 1995, sinh sống tại phường Bảy Hiền) ngồi sát nhau ở dãy ghế chờ. Trước mặt họ là những chiếc vali cùng các túi quà được buộc gọn gàng. Thi thoảng, cả 4 người lại đứng dậy nhìn bảng điện tử, rồi hướng về phía quầy làm thủ tục, thấp thỏm chờ đến giờ check-in.

Gia đình anh Long gồm bố mẹ và em gái. Sau hơn 10 năm xa quê, đây là lần đầu tiên cả nhà cùng trở về Đà Nẵng ăn Tết bên họ ngoại. "Chúng tôi có mặt từ 15h dù chuyến bay tối muộn. Ai cũng sợ kẹt xe, trễ giờ. Chờ lâu một chút nhưng trong lòng rất nôn nao", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không chỉ gia đình anh Long, trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, nhiều gia đình và người trẻ cũng tất bật ra sân bay để kịp chuyến về quê. Theo ghi nhận, lượng khách tại nhà ga T3 đông hơn thường ngày nhưng vẫn trong tình trạng kiểm soát.

Đến sớm trước nhiều giờ

Anh Nguyễn Thành Long theo bố mẹ vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 20 tuổi. Những năm đầu vào TP.HCM, bố mẹ anh vay ngân hàng để mua mảnh đất nhỏ rồi dựng nhà. Khoản nợ kéo dài gần một thập kỷ khiến gia đình phải tính toán từng khoản chi. Có năm, cả nhà đón Tết trong căn nhà nhỏ, chỉ gọi điện chúc Tết họ hàng qua màn hình điện thoại.

"Chỉ khi trả bớt được nợ và cuộc sống tạm ổn định, bố mẹ mới dám nghĩ đến chuyện về quê dài ngày", anh nói. Vì vậy, chuyến đi năm nay được xem như một dấu mốc đáng nhớ với gia đình.

Vé máy bay cho 4 người được đặt từ tháng 10/2025 để tiết kiệm chi phí. Theo anh Long, mỗi dịp cận Tết, giá vé thường tăng cao nên cả nhà phải tính toán sớm. "Một chuyến đi cho 4 người hơn 10 triệu đồng. Với gia đình tôi, đó là khoản phải cân nhắc kỹ và lên kế hoạch trước vài tháng", anh cho biết.

Anh Long (áo khoác đen) cùng bố mẹ và em gái đang ngồi chờ check-in ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Hành lý cả nhà anh Long mang theo không chỉ có quần áo mà còn đầy ắp quà cáp. Anh cho biết tổng trọng lượng hành lý ký gửi mang về quê gần 20 kg, chưa tính phần hành lý xách tay đi kèm. Trái cây, bánh kẹo, một ít đặc sản miền Nam được chia sẵn thành từng phần nhỏ. "Không phải quà gì đắt tiền, chủ yếu là có chút gì đó mang về cho mọi người", mẹ anh nói.

Trong lúc chờ đến giờ lên máy bay, anh Long tranh thủ gọi điện báo với người thân ngoài Đà Nẵng. Ở đầu dây bên kia, họ hàng đã dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp chỗ ngủ vì "lâu lắm mới đông đủ như vậy".

Chia sẻ về cảm xúc khi trở về sau nhiều năm, anh Long cho biết mình vừa háo hức vừa bồi hồi. "Nhiều thứ chắc đã thay đổi, nhưng cảm giác được về nhà dịp Tết thì vẫn vậy. Chỉ cần cả gia đình đi cùng nhau là đủ", anh nói.

Tại khu vực chờ làm thủ tục, nhiều hành khách khác cũng mang theo tâm trạng tương tự. Bà Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1973, sinh sống tại phường Bình Dương) cũng chuẩn bị cho chuyến trở về Hà Tĩnh sau nhiều năm chưa có dịp sum họp đông đủ.

Chuyến bay cất cánh lúc hơn 0h ngày 14/2, nhưng từ khoảng 18h, bà và con trai đã có mặt tại sân bay để tránh cảnh chen chúc giờ cao điểm. Hai mẹ con ngồi cạnh những vali lớn nhỏ xếp thành hàng, thỉnh thoảng lại kiểm tra giấy tờ và vé máy bay. "Đi sớm cho thong thả, sát giờ và cận Tết nên tôi nghĩ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đông", bà chia sẻ.

Năm nay, gia đình bà Hà về quê khá đông. Ngoài bà và con trai, con dâu và một người con khác sẽ đến sau để làm thủ tục cùng chuyến. Riêng chồng bà do vướng công việc nên phải lùi đến ngày 16/2 mới bay về. "Ông xã tôi đi chuyến sau, nhưng cả nhà vẫn cố gắng sắp xếp để Tết này đông đủ nhất có thể", bà nói.

Bà Thanh Hà chụp hình cùng con trai trước giờ check-in.

Nhiều năm qua, vì công việc và việc học của các con, gia đình bà Hà ít khi về quê đúng dịp Tết. Có năm chỉ mình bà về, có năm cả nhà ở lại TP.HCM vì chưa thu xếp được thời gian. Bởi vậy, chuyến đi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt.

"Đây là năm đầu tiên đưa con dâu về quê ngoại ăn Tết. Tôi mong các con được gặp lại ông bà, họ hàng, đi chúc Tết làng xóm như trước đây. Lâu rồi nhà mới có cảm giác rộn ràng như vậy", bà nói.

Hành lý được bà chuẩn bị từ nhiều tuần trước. Ngoài bánh mứt, trái cây, đặc sản TP.HCM, bà Hà còn tranh thủ về các tỉnh miền Tây để mua thêm quà. Trong vali ký gửi có bánh tráng Tây Ninh, kẹo dừa Bến Tre, lạp xưởng Sóc Trăng... được chia sẵn thành từng phần nhỏ, cẩn thận gói ghém.

Từ Anh sang Việt Nam đón Tết cùng gia đình bạn gái

Hơn 19h30, chị Nhật Vy (sinh năm 1992, quê Quảng Ngãi) cùng anh Dean Skilton (sinh năm 1985, quốc tịch Anh) ngồi cạnh nhau tại khu vực chờ. Theo kế hoạch, chị sẽ bay ra Đà Nẵng rồi tiếp tục bắt xe về Quảng Ngãi.

Giống như những năm trước, cả hai vẫn bồi hồi cho chuyến về quê dịp Tết. “Một năm chỉ về một lần nên cảm xúc rất đặc biệt”, chị chia sẻ.

Hiện chị Vy làm nhân viên văn phòng cho một công ty logistics tại TP.HCM. Dịp Tết năm nay, sau khi thu xếp công việc cuối năm, chị cùng anh Dean trở về quê.

Anh Dean đáp chuyến bay đến Việt Nam ngày 12/2 và ngay hôm sau cùng bạn gái bay ra miền Trung để kịp đón Tết với gia đình. Chia sẻ về lý do luôn sắp xếp thời gian sang Việt Nam dịp này, anh cho biết mình đặc biệt yêu thích không khí Tết. Với anh, đây là thời điểm các thành viên trong gia đình quây quần, ăn uống, trò chuyện và thăm hỏi nhau sau một năm bận rộn.

"Khi mọi người ăn Tết, gia đình và họ hàng sẽ tụ họp. Không khí rất vui và ấm áp", anh nói. Ở quê bạn gái, anh cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi của mọi người. "Vì tôi là người nước ngoài nên ai cũng tò mò, hỏi han nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Cặp đôi quen nhau khoảng 6-7 năm trước trong một chuyến du lịch. Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, họ giữ liên lạc và tìm hiểu nhau. Do đặc thù yêu xa, trước đây mỗi năm họ gặp nhau 3-4 lần. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, tần suất gặp gỡ giảm xuống còn 1-2 lần do cả hai tập trung chuẩn bị thủ tục cho kế hoạch tổ chức đám cưới tại Việt Nam.

Anh Dean Skilton bay từ Anh đến TP.HCM, sau đó cùng chị Vy đến quê Quảng Ngãi.

Dịp về quê lần này, chị Vy cho biết giá vé khoảng 2,8 triệu đồng một chiều. Chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 21h15 nhưng được thông báo lùi giờ.

Trong vali, chị chuẩn bị một số món quà gửi tặng người thân, trong đó có rượu và chocolate mang từ nước ngoài về.

Trong khi đó, gia đình chị Xuân Hạnh (sinh năm 1986, sinh sống tại phường Chợ Lớn) gồm chồng và hai con gái cũng háo hức chuẩn bị hành trình về Hải Phòng. Với chị, về quê ăn Tết đã trở thành thông lệ nhiều năm.

"Tết là dịp sum vầy nên năm nào tôi cũng đưa cả gia đình về quê một lần. Hai vợ chồng đều làm văn phòng nên phải chờ đến tối ngày 13/2 mới sắp xếp về được", chị cho biết.

Do đặt vé từ đầu tháng 1, gia đình chị mua được vé với giá hơn 3,2 triệu đồng một chiều mỗi người, tổng chi phí gần 13 triệu đồng.

Gia đình ký gửi gần 35 kg hành lý, phần lớn là quà Tết và đặc sản mua tại TP.HCM để biếu người thân ngoài Bắc. "Quần áo chỉ vài bộ mặc trong 12 ngày. Hành lý chủ yếu là quà, nào bánh kẹo, trái cây, ít đặc sản miền Nam gửi ông bà, cô chú", chị nói.

Chị Hạnh cho biết việc chuẩn bị quà Tết được thực hiện từ rất sớm. Mỗi khi có dịp đi du lịch, chị thường tìm hiểu đặc sản địa phương, chọn mua một vài món nhỏ có hạn sử dụng dài để dành dần cho chuyến về quê cuối năm.

Ngoài ra, một tháng trước khi về quê, sau mỗi buổi tan làm, chị Hạnh lại ghé siêu thị để mua thêm, sau đó phân loại và đóng gói cẩn thận, tính toán trọng lượng để tránh quá cân hành lý.

"Kể từ khi tôi lên TP.HCM lập nghiệp, thu nhập ổn định hơn, cuộc sống cũng đầy đủ hơn nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mang chút quà về cho gia đình, nhất là bố mẹ", chị chia sẻ.