Chị vỡ òa đón em gái lấy chồng Australia về ăn Tết sau 14 năm

Những chuyến bay đêm về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đưa nhiều người con xa xứ hồi hương ăn Tết, mang theo cả niềm háo hức sum vầy.

21h tối 13/2, tại khu vực ga đón quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, bà Nguyễn Thị Hương (phường Vĩnh Hội) liên tục ngước nhìn bảng điện tử để theo dõi chuyến bay của con trai. Ánh mắt bà ánh lên sự bồi hồi xen lẫn lo lắng, không biết con đã hạ cánh chưa, thủ tục hải quan có thuận lợi hay không.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà cho biết con trai bà lần đầu trở về nhà sau 4 năm du học tại Hàn Quốc. "Năm 2021, con tôi sang Hàn học tập. Suốt 4 năm qua, mỗi dịp Tết chỉ có thể gọi điện chúc nhau qua màn hình điện thoại. Nay gặp lại con, tôi chỉ biết nói: 'Mẹ nhớ con lắm'", bà Hương nghẹn giọng.

Theo ghi nhận, gần 22h, khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đến vẫn đông người chờ đợi. Nhiều gia đình đứng thành từng nhóm nhỏ, tay cầm hoa hoặc bảng tên, mắt hướng về cửa ra. Mỗi khi cánh cửa mở, tiếng gọi nhau, tiếng cười và những cái vẫy tay lại vang lên giữa sảnh chờ.

Ngóng con trở về

Năm 2021, sau khi hoàn thành năm nhất đại học, con trai bà Hương có cơ hội sang Hàn Quốc tiếp tục việc học. Những năm đầu nơi xứ người không dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa khiến anh nhiều lần gọi điện về trong nước mắt.

Ngoài giờ học, con trai bà Hương làm công việc rửa chén tại một nhà hàng để trang trải sinh hoạt phí. Có lần bà gọi điện nhưng không thấy con bắt máy. Sáng hôm sau, bà mới biết con kiệt sức ngủ quên sau những ngày vừa học vừa làm liên tục.

Bà cũng kể từng nhìn thấy bàn tay con sần sùi qua màn hình điện thoại. Hỏi ra mới biết do thường xuyên tiếp xúc hóa chất tẩy rửa. "Nghe con kể, tôi xót lắm. Làm mẹ, ai cũng thương khi thấy con mình vất vả", bà nói.

Bà Hương xem bảng điện theo dõi chuyến bay của con trai.

Dù vậy, bà Hương chưa từng khuyên con bỏ dở giữa chừng. "Tôi chỉ nói nếu muốn về thì phải suy nghĩ kỹ. Còn đã quyết tâm đi thì cố gắng đến cùng". Theo người mẹ, chính những năm tháng khó khăn ấy giúp con trai trưởng thành, chững chạc hơn qua từng năm.

Năm nay, khi việc học dần ổn định và công việc làm thêm đủ trang trải chi phí, con trai bà Hương xin phép mẹ về ăn Tết. "Nghe con nói mà vừa mừng vừa thương", bà chia sẻ.

Dịp này, con trai bà Hương sẽ ở nhà khoảng 20 ngày. Với người mẹ, chừng ấy thời gian không dài, nhưng đủ để bù đắp phần nào nỗi nhớ suốt 4 năm xa cách. Trước ngày về, con trai nhắn nhớ bánh chưng, nhớ tô phở do mẹ nấu.

"Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần con về là đủ", bà nói, mắt vẫn dõi về phía cửa đón khách.

Cũng như các bậc làm cha làm mẹ khác, ông Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1964, phường Thạnh Mỹ Tây) cũng lặng lẽ chờ con trai lớn trở về. Hơn 21h30, người đàn ông ngoài 60 tuổi ngồi dựa vào hàng ghế kim loại, dáng vẻ có phần mệt mỏi sau nhiều giờ đợi, nhưng ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía cửa ra quốc tế.

Con trai ông Tiến năm nay 31 tuổi, hiện làm dược sĩ tại Australia. Thông thường, 2-3 năm anh mới thu xếp về thăm nhà một lần. Lần này, anh quyết định trở về đúng dịp Tết.

"Mấy năm trước con không về Tết. Nó bảo sợ bố mẹ lớn tuổi, mỗi dịp Tết lại phải dọn dẹp, mua sắm nhiều thứ để đón con, rồi họ hàng qua lại thêm vất vả. Năm nay con xin về đúng Tết để sum họp gia đình và gặp lại bạn bè cũ", ông Tiến kể.

Gần 22h30 tối 13/2, nhiều người vẫn đứng hai bên lối đi ra cửa đón sân bay Tân Sân Nhất để chờ người thân.

Theo lời ông Tiến, con trai ông từng nhận được học bổng 50% từ một trường đại học tại bang Tasmania. Trước đó, anh tự ôn luyện và đạt IELTS 6.0 để đủ điều kiện xét tuyển.

Ngày con lên đường, kinh tế gia đình không dư dả. Ông Tiến quyết định bán một mảnh đất ở Long An để có thêm chi phí cho con theo đuổi việc học. "Lúc đó chỉ nghĩ làm sao cho con có cơ hội. Còn mình tính sau", ông nói.

Những năm đầu tại Australia, con trai ông Tiến vừa học vừa làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Từ một sinh viên xa nhà, anh dần ổn định công việc và cuộc sống.

"Giờ vợ chồng tôi gần như không còn tích lũy lớn, nhưng con lại gửi tiền về phụ giúp cha mẹ. Con có hiếu lắm", ông chia sẻ. Gia đình ông Tiến còn một người con trai nữa. Theo ông, người anh hiện cũng dành dụm với mong muốn sau này có thể hỗ trợ em sang Australia học tập và làm việc.

Cái ôm sau 14 năm gặp lại

Gần đó, không khí trở nên rộn ràng khi gia đình bà Thanh Tâm (sinh năm 1962, phường Gia Định) liên tục gọi tên nhau giữa sảnh đón. Tết năm nay, gia đình bà đón cùng lúc 2 người em từ nước ngoài trở về - một người từ Mỹ, một người từ Australia.

Gia đình bà Tâm có 7 anh chị em. Trước đó, ngày 27/1, bà đã ra sân bay đón người em thứ 5 từ Mỹ về nước. Tối 13/2, bà và người em này tiếp tục có mặt để chờ đón thêm một người em khác từ Australia, đáp chuyến bay lúc 22h30.

Theo bà Tâm, người em thứ 6 tên Thanh kết hôn với chồng ngoại quốc năm 2006 và sang nước ngoài định cư từ năm 2007. Lần gần nhất bà Thanh về thăm nhà là năm 2012, khi đó chưa có dịp gặp lại đầy đủ các anh chị em.

"Dịp Tết này nhà tôi đặc biệt lắm, anh chị em mới có dịp đông đủ sau 14 năm", bà Tâm chia sẻ.

Gia đình bà Tâm đón người em gái tên Thanh từ Australia trở về.

Chồng bà Thanh mang về khoảng 30 kg hành lý, phần lớn là quà từ Australia như thịt bò, cá hồi, xúc xích. Những thùng quà được đẩy đến khu vực ăn trên tầng, xen lẫn tiếng cười nói và những cái ôm siết chặt.

Năm nay, gia đình bà Tâm dự định tổ chức một cái Tết lớn. Bà cho biết đã mua một chậu mai đặt ở phòng khách với giá hơn 50 triệu đồng. Nhiều năm nay, đại gia đình vẫn giữ thói quen tụ họp tại nhà bà mỗi dịp Tết, con cháu quây quần bên chậu mai chúc Tết đầu năm.

Theo bà Tâm, điều khiến cái Tết năm nay thêm ý nghĩa là sau nhiều năm xa cách, các anh chị em có thể cùng nhau vào nhà thờ thăm hài cốt cha mẹ.

"Sum vầy được như vậy là quý lắm. Năm nay gia đình còn định thuê quay phim ngày mùng 1-3 Tết để lưu giữ làm kỷ niệm", bà cười nói.

Tương tự, chị Trương Ngọc Huyền (sinh năm 1985, sống tại Trà Vinh) và người cháu không giấu được niềm vui khi vừa đáp chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam. "Như mọi năm, Tết về là háo hức và vui lắm", chị chia sẻ.

Chị Huyền sang Đài Loan sinh sống và kết hôn cách đây hơn 20 năm. Khi ấy, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, chị quyết định đi xa với mong muốn có cuộc sống ổn định hơn và san sẻ gánh nặng với người thân. Sau này, khi cuộc sống dần ổn định, chị còn giới thiệu, hỗ trợ người cháu sang làm việc.

Những năm qua, chị Huyền cố gắng thu xếp về thăm nhà khi có điều kiện. Riêng năm nay, chị về Việt Nam 2 lần, trong đó có chuyến trở về dịp Tết. Với chị, dù xa quê đã lâu, cảm giác đoàn tụ mỗi độ xuân về vẫn không thay đổi.

Gia đình chị Ngọc Huyền sẽ bắt xe đến Trà Vinh sau khi rời sân bay.

Để kịp về quê ăn Tết, chị Huyền đặt vé trước khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, giá vé vẫn ở mức cao, khoảng 23 triệu đồng cho cả chiều đi và về.

Khác với nhiều người tranh thủ mua sắm quà cáp, hành lý của chị lần này khá giản dị. "Mẹ tôi nói giờ ở Việt Nam cái gì cũng có, không thiếu gì. Tôi chỉ mang quần áo của mình là chính, không mua sắm nhiều", chị cho biết.

Máy bay hạ cánh xuống TP.HCM, từ đây chị tiếp tục bắt xe và di chuyển khoảng 5 tiếng nữa về Trà Vinh. "Chắc tới sáng sớm mai tôi mới về đến nhà. Nhưng tôi và cháu không thấy mệt", chị Huyền nói, ánh mắt háo hức khi kéo vali rời khỏi sảnh đón.