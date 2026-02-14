Cặp vợ chồng tí hon gây sốt MXH giờ ra sao?

Sau 6 năm kết hôn, anh Hùng và chị My có cuộc sống bình dị, chủ yếu làm sáng tạo nội dung. Với họ, dịp Valentine không cần hoa hay quà đắt tiền.

Cặp vợ chồng tí hon thường thu hút sự chú ý mỗi khi ra đường. Ảnh: Ngọc Hiền.

Anh Nguyễn Hùng (38 tuổi, Nghệ An) và vợ là Diễm My (37 tuổi, Khánh Hòa) cùng mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng nên ở độ tuổi trưởng thành, họ vẫn có thân hình như đứa trẻ. Anh Hùng cao 1m25, nặng 25 kg, còn chị My cao 1m19, nặng 20 kg.

Sau 6 năm kết hôn, cặp đôi tí hon nổi tiếng MXH có cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Cả hai chủ yếu làm việc tại nhà với công việc sáng tạo nội dung.

Anh Hùng am hiểu công nghệ thông tin, hỗ trợ bà xã trong hầu hết việc liên quan đến máy tính, mạng xã hội. Chị My thừa nhận mình “mù công nghệ”, mỗi lần cần xử lý việc gì đều phải nhờ chồng.

Chuyện tình sóng gió

Năm 2016, sau khi theo dõi câu chuyện về nghị lực sống của anh Hùng qua mạng xã hội, chị My chủ động tìm và kết bạn. Những cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh công việc, học tập và hoàn cảnh riêng.

Thấy chị My có hoàn cảnh giống mình, anh Hùng giới thiệu chị vào học tại trung tâm nơi anh giảng dạy. Đúng ngày chị ra Hà Nội nhập học, anh phải về quê chịu tang mẹ.

Không trực tiếp đón được, anh Hùng nhờ bạn bè hỗ trợ, thu xếp chỗ ở và sinh hoạt cho chị My. Sau đó, anh xin cho chị một suất học bổng để giảm chi phí học và ăn ở. Sự hỗ trợ này khiến chị thêm tin tưởng.

Anh Hùng và chị My hiện làm công việc sáng tạo nội dung, chia sẻ nhiều về cuộc sống thường ngày.

Chị My nhiều lần gọi điện, nhắn tin bày tỏ tình cảm nhưng anh Hùng từ chối, nói chỉ xem đó là sự giúp đỡ giữa những người cùng cảnh. Vài lần sau, chị My vẫn tiếp tục bày tỏ tình cảm với người thương và dần dần, anh Hùng đã phải lòng cô gái mắc cùng căn bệnh với mình.

Khi mối quan hệ tiến xa hơn, gia đình hai bên đều lo lắng. Tuy nhiên sau một thời gian thấy hai con quyết tâm, người lớn dần chấp nhận và vun vén.

Tháng 11/2019, cặp đôi tổ chức đám cưới ở quê nhà. Tại Nghệ An, gia đình anh Hùng làm 80 mâm cỗ, khoảng 500 khách đến dự. Đám cưới thu hút nhiều người hiếu kỳ, song phần lớn đều gửi lời chúc mừng cho cặp đôi.

Valentine giản dị

Năm nay, Valentine rơi vào ngày 27 Tết Âm lịch. Với chị My, dịp này không cần hoa hay quà đắt tiền. “Chỉ cần cùng nhau ăn một bữa ngon rồi đèo nhau đi dạo phố là đủ”, chị nói.

Chị My không thích hoa vì cho rằng không giữ được lâu mà lại đắt đỏ. Tính chị hơi kỹ, nên mỗi lần muốn mua quà, anh Hùng phải để ý xem vợ đang cần gì, thích gì rồi mới chọn.

Anh Hùng là người chủ động hơn trong những dịp đặc biệt. Nhờ hiểu công nghệ, anh cũng thường tạo bất ngờ nhỏ cho vợ qua những món quà thiết thực.

Thi thoảng, cặp đôi ghi lại kỷ niệm bằng những bức ảnh làm dấu mốc cho từng chặng đường đã qua.

Tết này, vợ chồng anh Hùng và chị My đón Tết tại Ninh Thuận. Do quê hai bên cách xa nhau, họ thống nhất phương án một năm ăn Tết bên nội, một năm bên ngoại.

Năm nay, gia đình chị My về đông đủ hơn những năm trước. Không khí sum họp khiến cả hai thấy hạnh phúc sau một năm làm việc.

So với trước đây, cuộc sống của cặp đôi thay đổi theo hướng tích cực. Khi ra đường, anh chị ít bị hiểu nhầm là trẻ con như trước. Nhờ được nhiều người biết đến hơn, công việc thuận lợi, kinh tế ổn định, họ có thể lo cho hai bên gia đình và dành dụm cho những chuyến du lịch, trải nghiệm nhiều vùng đất mới.

“Trước kia, chúng tôi từng sợ không lo được cho nhau cuộc sống đủ đầy, sợ tương lai mờ mịt. Nhưng rồi nhận ra hạnh phúc không phụ thuộc vào ánh mắt người khác”, chị My chia sẻ.

Theo chị, điều quan trọng là cả hai cùng cố gắng, sống nghiêm túc và chứng minh mình không khác ai.