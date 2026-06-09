Hot girl Hạt Mít trước thông báo ly hôn

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Tối 8/6, hot girl Hạt Mít bất ngờ chia sẻ việc đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Duy Nguyễn. Theo cô, cả hai đã dành khoảng 2 năm để sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị tâm lý cho các con và làm quen với cuộc sống độc lập trước khi công khai thông tin. Hạt Mít cho biết sau một thập kỷ gắn bó, cô và nửa kia đi đến quyết định khép lại cuộc hôn nhân trong sự tôn trọng. Sau chia tay, họ vẫn tiếp tục đồng hành với vai trò làm cha mẹ và đối tác trong công việc.
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Hạt Mít và chồng cũ có hai con gái. Trong nhiều năm, cô chủ yếu chia sẻ về cuộc sống thường ngày cùng các con, trong khi khá kín tiếng về đời sống hôn nhân và hiếm khi đăng tải hình ảnh của chồng trên mạng xã hội.
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Hạt Mít có nhan sắc cuốn hút với với đôi mắt to, sống mũi cao và bờ môi đầy đặn. Trên tài khoản Instagram với hơn 117.000 người theo dõi, cô xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, làm đẹp và thể thao.
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Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, Hạt Mít còn tham gia kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Cô là người đứng sau hệ thống nail có tiếng. Những năm gần đây, khi pickleball trở nên phổ biến tại Việt Nam, cô cũng thử sức ở lĩnh vực thể thao với việc tham gia vận hành một tổ hợp sân pickleball tại TP.HCM.
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Ngoài kinh doanh, Hạt Mít còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn, bao gồm các căn hộ cao cấp tại cả Hà Nội và TP.HCM.
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Hạt Mít (tên thật Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1990) là một trong những hot girl nổi bật của Hà Nội giai đoạn đầu thập niên 2010. Cô nhiều lần chia sẻ cởi mở về việc can thiệp thẩm mỹ. Cô từng thừa nhận đã trải qua hơn 10 lần chỉnh sửa trên gương mặt.
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Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Hạt Mít có mối quan hệ thân thiết với nhiều gương mặt nổi tiếng của Vbiz như Tóc Tiên, MLee, Ngọc Thảo... Nhóm bạn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, hoạt động đời thường và ủng hộ lẫn nhau trong công việc cũng như cuộc sống.
Khi bạn không thực hiện được việc mà đối phương nhờ vả, từ chối thẳng thắn là điều nên làm. Đừng đưa bản thân vào thế khó vì tính cả nể, người thấu tình đạt lý sẽ hiểu cho bạn. Khi sự từ chối trở nên dễ dàng hơn, các mối quan hệ cũng sẽ tốt đẹp hơn.