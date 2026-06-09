Hot girl Hạt Mít trước thông báo ly hôn

Tối 8/6, hot girl Hạt Mít bất ngờ chia sẻ việc đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Duy Nguyễn. Theo cô, cả hai đã dành khoảng 2 năm để sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị tâm lý cho các con và làm quen với cuộc sống độc lập trước khi công khai thông tin. Hạt Mít cho biết sau một thập kỷ gắn bó, cô và nửa kia đi đến quyết định khép lại cuộc hôn nhân trong sự tôn trọng. Sau chia tay, họ vẫn tiếp tục đồng hành với vai trò làm cha mẹ và đối tác trong công việc.