Tin mới vụ phú bà Trung Quốc 'tóm sống' chồng ngoại tình với bạn thân

Giữa lúc tranh chấp chưa ngã ngũ, Hạ A Đào tiết lộ toàn bộ tài sản đứng tên mình đã bị đóng băng theo yêu cầu từ phía chồng cũ nhằm áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản.

Hạ A Đào là blogger trang sức nổi tiếng Trung Quốc.

Đầu tháng 6, nữ blogger Trung Quốc Hạ A Đào tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi tiết lộ diễn biến mới trong vụ tranh chấp với chồng, liên quan đến việc phong tỏa toàn bộ tài sản cá nhân.

Theo chia sẻ của Hạ A Đào trên Xiaohongshu, hiện toàn bộ tài sản đứng tên cô đã bị áp dụng biện pháp đóng băng theo yêu cầu từ phía chồng cũ trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự.

Nữ blogger với 1 triệu theo dõi trên Douyin cho biết phía chồng cũ đã nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền, đề nghị áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản nhằm đảm bảo quá trình xét xử không bị ảnh hưởng bởi nguy cơ tẩu tán, chuyển nhượng tài sản. Biện pháp này theo quy định pháp luật được hiểu là cơ chế tạm thời phong tỏa hoặc hạn chế giao dịch đối với tài sản đang có tranh chấp, nhằm giữ nguyên hiện trạng cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Tuy nhiên, Hạ A Đào cho rằng điều khiến cô bức xúc nhất không nằm ở việc tài sản bị phong tỏa, mà là phạm vi áp dụng biện pháp này bị mở rộng quá mức.

"Ngoài những tài sản được xác định có liên quan đến khối tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, một số của cải riêng của tôi cũng bị đưa vào diện hạn chế giao dịch", A Đào viết.

Nữ blogger khẳng định các tài sản này được gia đình, cụ thể là bố mẹ ruột, tặng hoặc cho cô từ trước khi kết hôn, và hoàn toàn không liên quan đến tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Việc vốn liếng cá nhân cũng bị phong tỏa khiến cô cho rằng quyền lợi hợp pháp của mình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chia sẻ về việc bị đóng giao dịch tài sản riêng của A Đào thu hút sự chú ý.

Theo thông tin được chia sẻ, hiện Hạ A Đào không thể thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển nhượng, mua bán hay định đoạt tài sản nào thuộc diện bị phong tỏa. Cô cho biết đã làm việc với đội ngũ luật sư để làm rõ ranh giới giữa tài sản chung và riêng, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại phạm vi áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản trong vụ việc.

Trước đó, vụ việc "phú bà" Hạ A Đào gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc bắt nguồn từ loạt chia sẻ liên quan đến cuộc hôn nhân đổ vỡ, trong đó nổi bật là việc cô tố chồng ngoại tình với chính người bạn thân, kiêm trợ lý, tên D. vào ngày 19/12/2025.

Hạ A Đào cho biết cô đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa chồng và người bạn thân lâu năm. Sau quá trình theo dõi và thu thập bằng chứng, cô đã "tóm sống" chồng và bạn thân có quan hệ ngoài luồng.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi danh tính người bạn thân được nhắc đến như một nhân vật từng xuất hiện gần gũi trong cuộc sống của gia đình. Việc bị phản bội bởi cả chồng lẫn bạn thân khiến câu chuyện càng thu hút sự chú ý và tạo làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Hạ A Đào liên tục đăng tải chia sẻ về tình trạng hôn nhân, đồng thời thu hút lượng lớn sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Hiện phía chồng cũ của Hạ A Đào chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc cũng như chia sẻ từ nữ blogger. Vụ việc vẫn đang trong quá trình giải quyết và chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.