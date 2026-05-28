Phú bà 'tóm sống' chồng ngoại tình với bạn thân khiến MXH dậy sóng

A Đào, sao mạng đình đám MXH Trung Quốc, mới đây gây sốc khi công khai kể chuyện bắt ghen chồng ngoại tình với trợ lý.

A Đào kể chuyện chồng ngoại tình với trợ lý trên sóng livestream.

Mới đây, A Đào, hot mom đình đám khiến mạng xã hội xứ Trung dậy sóng khi đăng clip dài 6 phút kể toàn bộ câu chuyện phát hiện chồng ngoại tình với trợ lý, cũng chính là bạn thân thiết của cô. Đây cũng là lý do phú bà này chọn ở ẩn khỏi mạng xã hội suốt thời gian qua, ET Today đưa tin.

Trước đó, A Đào là ngôi sao mạng với hàng triệu người theo dõi. Cô nổi lên từ clip chuẩn bị "99 món hồi môn", được nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình lâu năm và cuộc sống hào môn giàu có.

A Đào kể đã bên chồng 10 năm và kết hôn được 7 năm, phú bà này cũng là người lo liệu mọi chi phí trong gia đình. Tuy nhiên, cô không ngờ chồng đã âm thầm chuyển tiền cho nữ trợ lý tên D. và đã quan hệ ngoài luồng hơn một năm.

Sự việc bắt đầu vào ngày 19/12/2025 khi A Đào phát hiện những dấu hiệu bất thường giữa chồng và trợ lý, người luôn được coi là bạn thân thiết của gia đình.

A Đào là hot mom nổi tiếng mạng xã hội Trung Quốc.

Vài ngày sau, thông qua những bằng chứng thu thập được, cô biết chuyện chồng và D. đã vào khách sạn. A Đào nắm được đầy đủ thông tin thuê phòng, thời gian và dấu vết chứng minh cả hai ở cùng nhau, nên đến tận nơi để đối chất.

Bị bắt quả tang, người chồng lập tức quỳ xuống xin lỗi A Đào, nói rằng anh ta bị D. dụ dỗ chứ không có chút tình cảm nào. Anh ta cũng xin vợ tha thứ, xin cô nghĩ đến tình cảm 10 năm và đứa con đang học mẫu giáo.

Khi đó, A Đào do dự vì nghĩ đến con. Nhưng cô không ngờ chỉ 3 ngày sau, chồng tiếp tục liên lạc với D., thậm chí công khai mối quan hệ rõ ràng hơn. Sụp đổ tinh thần, cô quyết định ly hôn.

Nghe vợ đòi ly hôn, người chồng đã lao vào bếp lây dao đe dọa và bóp cổ cô. Sợ hãi, A Đào chạy khỏi nhà và tìm khách sạn để ở tạm.

A Đào bị chồng hành hung khi quyết định ly hôn.

A Đào không ngờ chồng ngang nhiên dẫn nhân tình về căn hộ của cô ở Ninh Ba, ngủ ngay trên chính giường của cô. Sự việc được các thành viên trong nhóm làm việc của cô chứng kiến và kể lại.

Sau cú sốc, cô về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian. Đến tháng 1/2026, A Đào trở lại căn hộ để lấy đồ và bắt gặp cảnh tượng chồng cùng tiểu tam đang ở trong phòng ngủ của mình.

Khác lần trước, lần này người chồng tỏ thái độ nghênh ngang, nói rằng A Đào là "chính thất" còn D. chỉ là "vợ lẽ", nên cô không nên phản ứng thái quá.

Không chỉ tố chồng ngoại tình, A Đào cho biết cô còn bị gia đình chồng hợp lực đổi khóa nhà, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội triệu fan mà cô xây dựng suốt 5 năm. Trước đây, do quá tin tưởng nên cô đã giao cho chồng mật khẩu thẻ ngân hàng đến các tài khoản mạng xã hội.

Trước khi phốt nổ ra, A Đào nổi tiếng với hình ảnh phú bà có cuộc sống sang chảnh. Cô cùng chồng xuất hiện tại các sự kiện lớn, sống trong biệt phủ, đam mê sưu tầm đồ gỗ và trang sức quý, đồ hiệu đắt tiền. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước hôn nhân êm ấm, tình yêu đẹp của cả hai.

Nhưng trong clip mới nhất, A Đào tiết lộ suốt những năm qua chồng cô không hề có công việc ổn định. Cô là người lo kinh tế chính với các hoạt động kinh doanh và vận hành công ty truyền thông.

Chồng cô tham gia một phần vào hậu cần, liên hệ khách hàng và quản lý tài khoản mạng xã hội. Cô cũng để anh ta tự do sử dụng tiền trong thẻ ngân hàng mà không hề thắc mắc.

A Đào cho biết cô đang tiếp tục cuộc chiến pháp lý để đòi lại quyền lợi, thông báo sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến mới.