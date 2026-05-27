YouTuber Trung Quốc tiết lộ gần một tháng không tắm

Nữ YouTuber Đài Loan (Trung Quốc) gây tranh cãi khi tiết lộ từng gần một tháng không tắm, trong khi chuyên gia cảnh báo thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe.

Qiang Qiang thú nhận việc ghét tắm, từng không để cơ thể dính nước gần một tháng.

Trong tập mới nhất của chương trình tạp kỹ Đài Loan Chop Chop Show, các khách mời cùng chia sẻ về những thói quen khó bỏ của bản thân. YouTuber Đài Loan Qiang Qiang (tên thật Lin Chia Ling, 36 tuổi) khiến nhiều người kinh ngạc với những thói quen vệ sinh và chăm sóc cơ thể khác thường.

Qiang Qiang tiết lộ có thể nhiều ngày liền không tắm, thậm chí lần lâu nhất kéo dài gần một tháng. Cô còn nói bản thân thích mùi cơ thể của chính mình, đặc biệt là mùi từ da đầu, theo 8days.

Khi được hỏi liệu khoảng thời gian không tắm kéo dài đó có diễn ra trong giai đoạn giãn cách vì đại dịch Covid-19 hay không, Qiang Qiang bỏ qua câu hỏi. Cô nói mình thực sự không thích tắm, đến mức ngay cả sau khi tập thể dục xong vẫn có thể nằm ngủ luôn mà không cần làm sạch cơ thể.

Theo Qiang Qiang, mỗi khi đã quyết định đi tắm sau nhiều ngày, cô sẽ làm tất cả mọi việc cùng lúc như tẩy trang, đi vệ sinh, đánh răng rồi mới tắm, vì không muốn phải bước vào phòng tắm lần thứ hai.

Qiang Qiang bị cuốn hút bởi những điều kỳ lạ của cơ thể con người. Cô khuyến khích mọi người cũng nên tò mò về cơ thể bản thân nhiều hơn.

Các bác sĩ cho biết khi cơ thể không được làm sạch thường xuyên, mồ hôi, dầu nhờn và tế bào chết sẽ tích tụ trên da, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm và các vi sinh vật phát triển. Điều này làm tăng nguy cơ viêm da, nhiễm trùng da và bùng phát các bệnh da liễu sẵn có như viêm da tiết bã hay rosacea.

Tạp chí Allure dẫn lời các bác sĩ da liễu cho biết việc không tắm trong thời gian dài còn có thể khiến lớp tế bào chết tích tụ dày lên, gây ngứa, nổi mẩn và xuất hiện các mảng da nhờn, bong vảy trên mặt hoặc da đầu. Vi khuẩn và nấm men cũng có thể phát triển mạnh ở những vùng kín gió như háng, mông và bàn chân.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không phải ai cũng cần tắm mỗi ngày. Theo Harvard Health, tắm quá thường xuyên đôi khi lại làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da khô và dễ kích ứng hơn. Với phần lớn người trưởng thành, việc tắm vài lần mỗi tuần có thể vẫn đủ, miễn là vệ sinh kỹ các vùng như nách và vùng kín.