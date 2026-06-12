Vóc dáng gây kinh ngạc của 'mẹ bỉm' Nhật Bản sau khi giảm 28 kg

Mới đây, trên tài khoản X với gần 19.000 lượt theo dõi, cosplayer Souu tiết lộ ảnh trước và sau khi giảm 28 kg khiến nhiều người kinh ngạc. Cô cho hay khi mang bầu và sinh em bé, cân nặng của mình tăng vọt lên 78 kg. Do cơ địa dễ tăng cân cùng sở thích ăn uống, việc kiểm soát cân nặng với cô là chuyện không dễ dàng. Giống như nhiều mẹ bỉm khác, Souu đối diện hàng loạt vấn đề như tăng cân chóng mặt, bụng và đùi tích mỡ, tích mỡ nội tạng và vai gù, theo HK01.