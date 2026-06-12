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Đời sống

Vóc dáng gây kinh ngạc của 'mẹ bỉm' Nhật Bản sau khi giảm 28 kg

  • Thứ sáu, 12/6/2026 07:23 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Chia sẻ hình ảnh "lột xác" sau khi sinh con, Souu - cosplayer Nhật Bản nổi tiếng - khiến nhiều người theo dõi bất ngờ.

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Mới đây, trên tài khoản X với gần 19.000 lượt theo dõi, cosplayer Souu tiết lộ ảnh trước và sau khi giảm 28 kg khiến nhiều người kinh ngạc. Cô cho hay khi mang bầu và sinh em bé, cân nặng của mình tăng vọt lên 78 kg. Do cơ địa dễ tăng cân cùng sở thích ăn uống, việc kiểm soát cân nặng với cô là chuyện không dễ dàng. Giống như nhiều mẹ bỉm khác, Souu đối diện hàng loạt vấn đề như tăng cân chóng mặt, bụng và đùi tích mỡ, tích mỡ nội tạng và vai gù, theo HK01.
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Ngoại hình thay đổi từng khiến Souu tự ti. Bước ngoặt đến khi tựa game Street Fighter VI ra mắt nhân vật Chun Li phiên bản mới - một nhân vật yêu thích của cô. Chun Li là một "đả nữ" sở hữu kỹ năng chiến đấu đỉnh cao, đôi chân săn chắc và vòng eo con kiến "vạn người mê". Niềm đam mê với hóa trang và mong ước được cosplay thần tượng khiến Souu quyết tâm giảm cân.
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Sau 1,5 năm kiên trì ăn kiêng và tập luyện, "mẹ bỉm" thành công giảm cân ngoạn mục. Về mốc 50 kg, Souu tự tin diện bộ trang phục hóa thân thành Chun Li, khoe dáng nóng bỏng và bụng phẳng lì.
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Souu nói rằng chiến lược giảm cân của cô chủ yếu dựa trên "chế độ ăn uống, tập luyện thể hình và tập aerobic". Cô thay thế các món ăn vặt sang thực phẩm giàu protein và ít chất béo, thay cơm trắng thường dùng bằng cơm gạo lứt. Souu cũng ăn nhiều rau hơn và giảm đáng kể lượng thức ăn nhiều muối và gia vị.
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Bên cạnh thay đổi chế độ ăn uống, Souu còn chăm chỉ tập luyện cơ bắp khiến vóc dáng trở nên cân đối, khỏe mạnh hơn. "Tôi thực sự đã bỏ rất nhiều công sức", Souu bày tỏ niềm vui khi giảm cân thành công.

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Không ít fan bày tỏ sự thán phục trước tinh thần của Souu, xem cô là hình mẫu để học hỏi.

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"Thật tuyệt. Nhìn những hình ảnh này của bạn đã khiến tôi có thêm động lực để phấn đấu", "Nỗ lực này thật đáng ngưỡng mộ, bạn trông thật xinh đẹp", "Không thể nhận ra đây là cùng một người", dân mạng bày tỏ dưới bài đăng khoe màn "lột xác" của nữ cosplayer nổi tiếng.

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Đinh Phạm

Ảnh: souu_cos/X

mẹ bỉm giảm cân 28 kg coslpay Souu

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