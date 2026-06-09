Con gái CEO Nvidia gây sốt mạng xã hội

Biểu cảm của Madison Huang, con gái tỷ phú Jensen Huang, khi nghe fan nữ gọi cha mình là "bố Huang" thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chuyến thăm của CEO Nvidia Jensen Huang đến Hàn Quốc trong 3 ngày từ hôm 5/6 đã làm bùng nổ truyền thông xứ kim chi. Những nơi ông ghé thăm đều thu hút đông đảo người hâm mộ, HK01 đưa tin.

Trong một video lan truyền trên X, Jensen Huang vui vẻ giao lưu và ký tên cho fan, trong đó có cô nàng Đài Loan (Trung Quốc) đã đến tận nơi để được gặp thần tượng. Fan nữ này lấy ra tờ 1.000 Đài tệ (835.000 đồng) và nhờ Huang ký tên làm kỷ niệm.

"Bố Huang ơi, con còn thêm một tờ nữa. Bố ký tên xong thì tờ tiền này sẽ tăng giá lên bao nhiêu?", cô hỏi.

Vừa ký tên, Huang vừa hài hước đáp: "Nó sẽ tăng lên 10.000 Đài tệ".

Ngay lập tức, khán giả xung quanh reo hò vang lên, một số người còn phấn khích nói rằng đây là "tiền may mắn của bố", thậm chí nói "biết đâu nó sẽ tăng giá lên 100.000 Đài tệ". Những câu giao lưu vui nhộn khiến không khí trở nên sôi động.

Madison tháp tùng cha mình trong các hoạt động trong chuyến thăm Hàn Quốc. Ảnh: X.

Khi clip lan truyền, sự chú ý của dân mạng bất ngờ đổ dồn vào Madison Huang (tên Trung Quốc là Huang Minshan) - con gái 35 tuổi của Jensen Huang, người vẫn im lặng đứng phía sau quan sát cha mình và đám đông người yêu mến.

Khi nghe người khác gọi cha ruột mình là "bố Huang", Madison nở một nụ cười hiểu ý và vui vẻ. Phản ứng của cô lập tức thành điểm nhấn của clip. "Dễ thương quá", "Cười muốn xỉu", "Trước mặt con gái mà gọi bố người ta là bố, quá trời liều lĩnh rồi", một số dân mạng bày tỏ.

Ông Huang sau đó bắt tay với từng người, hỏi thăm xem họ có phải từ Đài Loan tới không. Khi biết có người theo mình từ Đài Loan sang Hàn Quốc, ông biểu lộ sự vui mừng.

Nhiều dân mạng bình luận rằng cảnh tượng này không giống một chuyến công tác mà như một buổi "off fan" quy mô lớn hơn.

Madison Huang hiện là giám đốc cấp cao phụ trách nền tảng AI vật lý và mảng robot hình người tại Nvidia. Ảnh: Yonhap News.

Tỷ phú Jensen Huang có hai con cùng vợ Lori Mills. Con trai cả tên Spencer Huang hiện làm việc tại Nvidia, tập trung vào mảng phát triển robot.

Trong khi đó Madison từng làm quản lý tiếp thị sản phẩm khách sạn và gia nhập Nvidia năm 2020. Cô hiện là giám đốc cấp cao phụ trách nền tảng AI vật lý và mảng robot hình người - vị trí cao hơn anh trai mình.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc của ông Huang vào cuối năm ngoái, Madison chính là người đứng sau "dàn xếp" bữa nhậu của cha mình cùng các lãnh đạo của Hyundai và Samsung.

Trong suốt chuyến đi, Madison luôn đi cùng cha, thậm chí thường bước trước vài bước để dẫn đường. Khi Jensen Huang tặng Lee và Chung hai chai rượu whisky Nhật Bản Hakushu 25 có chữ ký, chính Madison là người đưa quà cho cha.

Trong những ngày CEO Nvidia có mặt tại Hàn Quốc mới đây, mọi hoạt động của ông đều trở thành tâm điểm. Một trang web mang tên "Dấu chân của Jensen Huang" đã được lập ra bằng tiếng Hàn để cập nhật bản đồ di chuyển và lịch trình chi tiết của ông, thu hút hơn 80.000 lượt truy cập.

Từ việc Huang xuất hiện tại một quán Internet ở Hongdae (Seoul) và chụp ảnh cùng huyền thoại thể thao điện tử Faker, đến việc thưởng thức thịt ba chỉ và rượu soju với các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc đều thu hút sự chú ý.

Ngày 5/6, CEO Nvidia Jensen Huang xuất hiện tại nhà hàng Hyeongnim Jeoyo, quán thịt ba chỉ nướng nằm ở khu Hongdae. Tại đây, ông dùng bữa cùng Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch tập đoàn LG Koo Kwang-mo và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Naver Lee Hae-jin

Sau đó, cả nhóm di chuyển đến chi nhánh BBQ Chicken gần ga Hongdae Station, cách nhà hàng nướng khoảng 200 m. Tại đây, đến lượt Chủ tịch SK Chey Tae-won rung chuông vàng, trả toàn bộ 2,44 triệu won ( 1.800 USD ) thay cho tất cả thực khách trong nhà hàng.