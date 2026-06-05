Ai trả tiền bữa nhậu nghìn tỷ của lãnh đạo Nvidia, SK, LG và Naver?

Tại cuộc gặp giữa Jensen Huang và lãnh đạo SK, LG, Naver ở Seoul tối 5/6, Chủ tịch Naver Lee Hae-jin gây chú ý khi thanh toán toàn bộ hóa đơn cho thực khách trong nhà hàng.

CEO Nvidia Jensen Huang ngồi nhậu cùng lãnh đạo SK, LG và Naver. Ảnh: Chosun.

Tối 5/6, CEO Nvidia Jensen Huang có cuộc gặp kéo dài khoảng hai giờ với Chủ tịch SK Group Choi Tae-won, Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo và Chủ tịch Naver Lee Hae-jin tại một nhà hàng thịt nướng ở quận Mapo, Seoul.

Bữa tối được truyền thông Hàn Quốc gọi là cuộc gặp "Samso" (kết hợp giữa thịt ba chỉ nướng, soju và bia). Không khí buổi gặp được mô tả khá thoải mái, với các cuộc trò chuyện xoay quanh ẩm thực và những chủ đề thân mật.

Một chi tiết gây chú ý là Chủ tịch Naver Lee Hae-jin đã thanh toán toàn bộ chi phí ăn uống của các thực khách có mặt trong nhà hàng vào thời điểm diễn ra cuộc gặp. Theo truyền thông Hàn Quốc, việc thanh toán được thực hiện thông qua Naver Pay.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo và người sáng lập Naver Lee Hae-jin (từ phải sang) cùng thưởng thức thịt ba chỉ nướng và rượu soju tại nhà hàng Hyeongnim Jeoyo ở Hongdae, Seoul. Ảnh: Yoon Chang-bin/The Korea Herald.

Trong buổi gặp, Jensen Huang tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ nhớ băng thông cao (HBM) đối với ngành AI. Khi Chủ tịch Choi Tae-won phát các mẫu chip HBM của SK hynix cho người dân và phóng viên, CEO Nvidia hài hước nói: "HBM là của tôi" và liên tục hô lớn "Tôi yêu HBM! Hãy cho tôi thêm HBM!".

Cuộc gặp tại nhà hàng thịt nướng kết thúc vào khoảng 21h09 trước khi các lãnh đạo tiếp tục di chuyển sang một quán gà rán gần đó cho vòng gặp gỡ thứ hai.

Chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 4 ngày của Jensen Huang được xem là dịp để Nvidia tăng cường hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu nước này. Trong thời gian lưu lại Hàn Quốc, ông dự kiến gặp gỡ đại diện Samsung Electronics, Hyundai Motor, LG và nhiều doanh nghiệp lớn khác để thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực AI.