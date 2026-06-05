Vợ chồng 'tát' cạn giếng làng tìm dây chuyền 1 cây vàng bị đánh rơi

Sau khi đánh rơi sợi dây chuyền khoảng 1 cây vàng xuống giếng làng, chị Hoa và anh Hiệp đã thuê máy bơm hút cạn nước để tìm lại tài sản.

Ngày 5/6, chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Hoa xác nhận vợ chồng chị chính là chủ nhân của sợi dây chuyền bị rơi xuống giếng làng ở Thượng Thụy, Hoài Đức, Hà Nội vào ngày 1/6.

Theo chị Hoa, hôm đó chồng chị là anh Phan Hiệp đưa con trai đi bơi tại khu vực giếng làng. Trong lúc vui chơi, anh Hiệp vô tình làm rơi chiếc dây chuyền vàng trị giá khoảng 1 cây.

"Ban đầu gia đình cũng hy vọng có thể tìm được bằng cách thông thường nhưng giếng khá rộng và sâu nên rất khó xác định vị trí chính xác", chị Hoa cho biết.

Theo chia sẻ của người phụ nữ, giếng làng có diện tích khoảng 1.500 m2, độ sâu khoảng 2 m. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định thuê máy bơm hút cạn nước để tìm lại tài sản.

Quá trình bơm nước diễn ra trong nhiều giờ. Đến chiều tối 2/6, lượng nước trong giếng cơ bản đã được hút cạn.

Chị Hoa cho biết sợi dây chuyền được mua cách đây khoảng 10 năm. Thời điểm đó, giá vàng chưa tăng cao như hiện nay, khoảng 36 triệu đồng/cây vàng.

Chiếc dây chuyền được tìm thấy sau 1 ngày đánh rơi.

May mắn, với sự hỗ trợ của người dân trong thôn, gia đình đã tìm thấy sợi dây chuyền đúng tại khu vực mà anh Hiệp nghi ngờ làm rơi trước đó.

"Nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm nên gia đình tìm lại được tài sản. Chúng tôi rất vui và biết ơn mọi người", chị Hoa chia sẻ.

Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, chị Hoa bất ngờ khi nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm từ người quen lẫn những người không quen biết.

"Tôi không nghĩ sự việc lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Những ngày qua có khá nhiều người gọi điện, nhắn tin hỏi thăm gia đình", chị nói.

Trước đó, hình ảnh giếng làng được hút cạn nước cùng cảnh người dân xuống bắt cá đã được chia sẻ rộng rãi trong các nhóm cư dân Hoài Đức, thu hút nhiều bình luận và sự quan tâm của cộng đồng mạng.