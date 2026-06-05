Gia chủ bất lực nhìn cây xoài lâu năm bị mưa dông 'vặt trụi' quả

Trận mưa dông tối 4/6 tại Hà Nội khiến cây xoài lâu năm của gia đình chị Nguyễn Bống rụng hàng loạt. Chủ nhà chỉ biết bất lực đứng nhìn thành quả nhiều tháng chăm sóc nằm la liệt.

Khoảnh khắc cây xoài nhà chị Bống rụng trong cơn dông vào tối 4/6.

Cơn mưa dông kèm gió mạnh xuất hiện tại Hà Nội vào tối 4/6 không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn khiến nhiều vườn cây ăn quả bị thiệt hại. Tại một gia đình ở Hà Nội, cây xoài lâu năm đang vào mùa thu hoạch đã rụng hàng loạt quả sau trận dông. Chứng kiến những trái xoài nằm la liệt dưới gốc, chủ nhà không khỏi tiếc nuối khi công sức chăm sóc suốt nhiều tháng gần như bị cuốn theo cơn mưa.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Bống (quê ở xã Sóc Sơn) cho biết bản thân đứng trong nhà nhìn cây xoài rụng quả suốt khoảng 30 phút.

"Tôi không biết nên khóc hay cười. Xoài chỗ tôi hay mất mùa, cứ có dông là rụng hết. Căn bản cây xoài nhà tôi nhiều quả, cũng là cây xoài lâu năm", chị kể.

Chị Bống cho biết cả trăm quả xoài xanh nằm kín khu vực sân và lối đi sau trận mưa. Nhiều quả bị va đập, dập nát khi rơi từ trên cao xuống nên không thể bán. Chị đành lựa quả nguyên biếu hàng xóm.

Chị Bống gom xoài rụng, lựa trái còn nguyên biếu hàng xóm.

Đoạn video sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm khi cho rằng đây là tình cảnh quen thuộc của các gia đình có cây ăn quả vào mùa hè, đặc biệt trong những đợt thời tiết cực đoan kèm gió giật mạnh.

Không ít người cho biết từng chứng kiến cảnh xoài, nhãn, vải hay bưởi rụng hàng loạt chỉ sau một cơn giông kéo dài vài chục phút. Với những cây sai quả, sức nặng của trái kết hợp với gió mạnh khiến tỷ lệ rụng càng cao.

Tối 4/6, Hà Nội ghi nhận mưa dông trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng 21h40 đến 23h40, vùng mây đối lưu phát triển mạnh đã gây mưa rào và dông cho nhiều khu vực, sau đó tiếp tục mở rộng ra các địa bàn nội thành. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 5/6 cho thấy Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc xuất hiện mưa rào, dông; ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33-35 độ C. Đơn vị lưu ý người dân tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong giai đoạn chuyển mùa. Những gia đình có cây ăn quả nên chủ động thu hoạch sớm các lứa quả đã đủ độ già nhằm hạn chế thiệt hại khi xuất hiện mưa dông bất ngờ.