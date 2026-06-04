Sấm sét bất ngờ nổ đùng đoàng, đám đông đi đường chạy tán loạn

Tiếng sấm sét rền vang trời xuất hiện tại Hà Nội vào chiều 3/6 khiến nhiều người dân bỏ chạy tán loạn. Khoảnh khắc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc sấm sét đánh đùng đoàng, đám đông hoảng hốt bỏ chạy Khoảnh khắc tia sét xuất hiện kèm tiếng sấm nổ vang trời ở Hà Nội khiến người dân đang di chuyển trên đường giật mình hoảng hốt. Sự việc xảy ra tối 3/6, không gây thiệt hại gì.

Ngày 4/6, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tiếng sấm sét đùng đoàng khiến nhiều người đang sinh hoạt, lưu thông trên phố Nguyên Hồng (phường Đống Đa, Hà Nội) giật mình, vội vàng tìm nơi trú ẩn.

Ở thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân đang đứng trước cửa nhà, trò chuyện hoặc di chuyển trên phố. Tiếng sấm sét lớn bất ngờ vang lên kèm ánh chớp sáng lóa khiến nhiều người hoảng hốt, lập tức bỏ chạy để tránh nguy hiểm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hằng, chủ nhân video, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 3/6 trên phố Nguyên Hồng. "Rất may, dù sấm sét tạo ra tiếng nổ lớn, không ghi nhận thiệt hại về người trong khu vực", chị cho hay.

Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan như mưa dông diện rộng, gió giật mạnh, sét và mưa lớn cục bộ xen kẽ nắng nóng vào ban ngày. Nhiều khu vực ghi nhận mây đối lưu phát triển nhanh vào chiều tối, gây mưa dông bất ngờ sau những giờ nắng nóng.

Theo chuyên gia khí tượng, thời điểm giao mùa là giai đoạn các hiện tượng dông sét hoạt động mạnh do sự xung đột giữa các khối không khí nóng và lạnh. Sét có thể xuất hiện với cường độ lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản nếu người dân chủ quan.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu (CMC), Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự đoán mùa hè tại Hà Nội dễ xuất hiện các đợt nóng ngắn nhưng gay gắt, xen kẽ với mưa dông mạnh vào chiều tối.

Chuyên gia khuyến cáo khi xuất hiện mưa dông, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh đứng dưới cây cao, cột điện, biển quảng cáo hoặc tại các khu vực trống trải. Người dân cũng nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện có dây, rút phích cắm các thiết bị không cần thiết để giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sét lan truyền.

Đối với những người đang di chuyển ngoài đường, cần tránh trú mưa dưới gốc cây, không đứng gần ao hồ, mặt nước hoặc các vật dụng bằng kim loại. Việc theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết cũng được khuyến nghị để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường trong mùa mưa dông đang bước vào cao điểm tại khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc.