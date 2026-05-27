Hà Nội đón cơn mưa 'vàng' sau chuỗi ngày nóng như thiêu đốt

Sau gần 1 tuần nắng nóng gay gắt với nền nhiệt vượt 40℃, tối 27/5, Hà Nội đã xuất hiện mưa dông lớn, giúp thời tiết dịu hẳn, người dân thở phào nhẹ nhõm.

Với nhiều người dân Thủ đô, đây được ví như cơn “mưa vàng” giữa thời điểm oi bức đỉnh điểm.

Khoảng 21h, mưa bắt đầu xuất hiện tại nhiều khu vực nội thành, trong đó có khu vực Hà Đông. Trên tuyến đường Quang Trung, mưa đổ xuống kèm gió giật khiến các phương tiện di chuyển chậm. Không ít người đi xe máy phải tạm dừng dưới gầm cầu vượt hoặc mái hiên ven đường để tránh mưa.

Hà Nội đón "mưa vàng" sau chuỗi ngày nóng như thiêu đốt. Ảnh: Viên Minh.

Dù việc đi lại gặp khó khăn, nhiều người vẫn tỏ ra nhẹ nhõm sau chuỗi ngày thời tiết khắc nghiệt.

Anh Phạm Tiến Đạt (31 tuổi, trú tại phường Hà Đông) cho biết anh về đến nhà đúng lúc trời đổ mưa lớn. Dù quần áo bị ướt, anh vẫn thấy dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác oi nóng trước đó.

“Cả tuần nay trời nóng ngột ngạt, buổi tối cũng không đỡ. Hôm nay mưa xuống nên không khí mát hơn hẳn. Đường đông một chút nhưng ai cũng có cảm giác dễ thở hơn”, anh Tuấn nói.

Tương tự, anh Phạm Văn Minh, tài xế xe công nghệ hoạt động tại khu vực Hà Đông, cho biết cơn mưa tối 27/5 khiến nhiều tài xế như “được giải nhiệt” sau nhiều ngày liên tục làm việc dưới nền nhiệt cao.

“Mấy hôm trước chạy xe ngoài đường vào buổi trưa rất mệt, người lúc nào cũng nóng rát. Tối nay mưa xuống nên dù phải mặc áo mưa chạy đơn, tôi vẫn thấy thoải mái hơn nhiều”, anh Minh chia sẻ.

Trời đổ mưa lớn tại khu vực Hà Đông tối 27/5. Ảnh: Viên Minh.

Từ ngày 24/5, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, cùng các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến TP Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ phổ biến dao động 38-40℃, nhiều nơi vượt ngưỡng 40℃.

Đợt nắng nóng này khiến hàng loạt địa phương miền Bắc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5. Tại Uông Bí (Quảng Ninh), nhiệt độ cao nhất ngày 25/5 đạt 38℃, vượt mức lịch sử từng ghi nhận năm 2013. Hiệp Hòa (Bắc Ninh) ghi nhận 39,7℃, cao hơn mức lịch sử năm 2019. Bắc Giang cũng vượt kỷ lục cũ khi nhiệt độ lên tới 39,4℃.

Trong khi đó, Bắc Ninh ghi nhận mức nhiệt 40,5℃, bằng nhiệt độ lịch sử từng xuất hiện vào tháng 5/2020. Trạm Hải Dương cũng chạm ngưỡng 39,6℃, tương đương mức cao nhất từng được ghi nhận trước đây.

Riêng tại Hà Nội, số liệu từ ngành khí tượng cho thấy trạm Láng ngày 26/5 ghi nhận mức nhiệt cao nhất 41,1℃, cao thứ hai trong lịch sử quan trắc tháng 5 tại khu vực này. Trước đó, mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận tại trạm Láng là 41,8℃ vào tháng 6/2017.

Tại trạm Hà Đông, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận là 42,5℃ vào năm 2019, cũng là mức nhiệt tuyệt đối năm của Hà Nội.

Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, cơn mưa tối 27/5 giúp nền nhiệt tại Hà Nội giảm đáng kể. Nhiều người dân kỳ vọng thời tiết những ngày tới sẽ tiếp tục dịu hơn, chấm dứt đợt nóng được đánh giá là khốc liệt nhất từ đầu mùa hè năm nay.