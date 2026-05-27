Khách sạn Hội An thả đá cây xuống hồ bơi cho khách Tây gây sốt

Giữa nắng nóng 35-37 độ C ở miền Trung, một khách sạn tại Hội An triển khai cách giảm nhiệt hồ bơi bằng đá cây, thu hút sự chú ý trên TikTok.

Khách sạn Hội An thả đá cây khổng lồ xuống hồ bơi cho khách gây sốt Đoạn video ghi cảnh nhân viên vận chuyển đá cây đổ xuống hồ bơi tại khách sạn Hoi An Historic Hotel (Hội An) giúp khách giải nhiệt khiến mạng xã hội thích thú.

Ngày 27/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người dùng đá cây khổng lồ thả xuống hồ bơi trong khách sạn ở Hội An để làm mát cho nhóm khách giữa nắng nóng. Xung quanh, nhiều người đang bơi tỏ ra hào hứng, đứng quay video, chụp ảnh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Hoi An Historic Hotel, khách sạn trong clip do một khách du lịch nước ngoài ghi lại hút 1,2 triệu lượt xem, cho biết việc thả đá cây xuống bể bơi là biện pháp được triển khai vào mỗi đợt nắng nóng cao điểm nhằm giúp giảm nhiệt độ nước hồ bơi. Hoạt động trên diễn ra trong khung giờ từ 12h đến 14h mỗi ngày, khi nhiệt độ ngoài trời tăng mạnh.

Theo người đại diện, vào những ngày nắng gắt, nước hồ bơi ngoài trời có thể nóng lên nhanh chóng, ảnh hưởng đến trải nghiệm thư giãn của khách. Vì vậy, khách sạn sẽ bổ sung đá cây vào hồ để làm dịu nhiệt độ nước.

"Ban đầu, đây chỉ là cách xử lý nội bộ để khách cảm thấy dễ chịu hơn khi bơi vào buổi trưa. Tuy nhiên nhiều khách, đặc biệt là khách nước ngoài, tỏ ra rất hào hứng nên khách sạn vẫn tiếp tục duy trì", đại diện khách sạn chia sẻ.

Dưới phần bình luận của clip, nhiều người gọi đây là ý tưởng giải nhiệt "có một không hai", trong khi số khác thích thú vì cảm giác "hồ bơi được ướp lạnh như nước giải khát". Một số tài khoản cho rằng cách làm này phản ánh rõ mức độ nắng nóng khắc nghiệt tại miền Trung thời điểm hiện tại.

Những ngày qua, khu vực Đà Nẵng - Hội An ghi nhận nền nhiệt tăng cao kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại Đà Nẵng và Quảng Nam nhiều ngày dao động 35-37 độ C, có thời điểm cao hơn do hiệu ứng bức xạ mặt đường và độ ẩm thấp.

Tại Hội An, từ khoảng cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, nhiều tuyến phố cổ trở nên vắng hơn thường lệ vì nắng gắt. Các bãi biển và hồ bơi khách sạn đông khách từ sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh thời điểm oi bức nhất trong ngày.

Trong bối cảnh nắng nóng tiếp tục kéo dài ở miền Trung, nhiều cơ sở lưu trú, quán cà phê và điểm du lịch tại Đà Nẵng - Hội An cũng triển khai thêm các biện pháp chống nóng nhằm phục vụ du khách tốt hơn trong mùa cao điểm hè.