Ban công chung cư thành 'lò sấy' thịt giữa ngày nắng 40 độ C

Tận dụng mức nhiệt cao của đợt nắng nóng gay gắt, nhiều người phơi thịt đã qua sơ chế, tẩm ướp để thành món ăn mới lạ.

Dân mạng đua nhau khoe 'thịt phơi nắng' ngày nóng kỷ lục Tận dụng nắng nóng 40 độ C, nhiều người phơi thịt, tôm ngay trên ban công hoặc sân thượng gia đình để có món thịt một nắng hấp dẫn.

Ngày 25/5, khi Hà Nội ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C, có lúc cao nhất cả nước, ban công chung cư nhà chị Thùy Dương (phường Hoàng Liệt) cũng trở thành "lò sấy tự nhiên" cho món tôm chị làm.

Chỉ sau vài tiếng phơi từ trưa đến chiều tối, chị thu hoạch được khoảng 400 gram thành phẩm tôm dẻo, thơm thoảng mùi nắng.

"Tối cùng ngày, tôi đem ra thử luôn trong bữa cơm, chồng con đều ưng và khen ngon. Sáng nay (26/5), tôi lại làm thêm một mẻ nữa tranh thủ nắng", chị nói với Tri Thức - Znews.

Thành phẩm tôm dẻo của chị Thùy Dương sau một buổi phơi ở ban công.

Chị Dương cho biết vì ban công nhà ở tầng 5, hướng Tây nên ánh nắng gắt gần như chiếu thẳng vào mỗi buổi chiều. Theo chị, thịt phơi nắng to có độ se lại tự nhiên, dẻo, ăn đậm đà và ngon hơn hẳn khi sấy bằng máy.

Năm ngoái, chị Dương đã thử và cũng thành công với món thịt ba chỉ và vải phơi. Mấy hôm nay khi thấy trời nắng gắt, chị không thể bỏ qua cơ hội làm món ngon. Trước khi phơi, chị thường sơ chế trước như hấp tôm để giữ vị ngọt hay ướp thịt lợn bằng nhiều gia vị.

"Với phần thịt tôm miếng nhỏ, nhanh khô hơn nên chỉ cần phơi vài tiếng là đạt, còn thịt lợn dày hơn thường cần 2-3 nắng, hoặc đến tối, tôi thường treo ở khu vực cục nóng điều hòa, nhiệt phả ra cũng hiệu quả", chị cho hay.

Gia đình chị Thúy đều thích ăn món thịt ba chỉ phơi một nắng.

Nhiều năm qua, cứ vào hè đợt nắng nóng gay gắt, chị Phạm Thị Thúy (Hải Phòng) cũng tranh thủ làm món thịt phơi cho gia đình, mỗi lần lên tới 10-15 kg. Theo kinh nghiệm cá nhân, chị thường chọn loại thịt ba chỉ không quá nạc hay mỡ, không nong thớ, sau đó ướp với các gia vị như hạt tiêu, mì chính, đường, nước mắm, riềng, tỏi xay và ngũ vị hương.

"Cứ hôm trời nắng 35-40 độ C, tôi đem thịt đã ướp lên sân thượng tầng 6 phơi, vừa tránh bụi bẩn và côn trùng. Thịt sau khi phơi chỉ cần bỏ nồi chiên không dầu nướng cho chín hẳn, ăn rất ngon", chị nói.

Món thịt lợn phơi chị Thư làm mùa hè năm 2025.

Cũng có nhiều kinh nghiệm làm thịt phơi một nắng, chị Anh Thư (Hà Nội) chia sẻ cần theo dõi dự báo thời tiết để canh được ngày nhiệt cao, giúp đảm bảo độ thành công. Ngoài ra, có thể sấy thịt bằng nồi chiên không dầu hoặc lò sấy, với mức nhiệt 80 độ C trong khoảng 7-8 tiếng.

"Tôi thấy thịt phơi tự nhiên sẽ có mùi thơm nhẹ của nắng, ăn ngon hơn. Tuy nhiên phơi thịt ngoài trời cần che chắn kỹ nếu ở khu vực thấp, có côn trùng, bụi bẩn. Tôi thường dùng vải màn hoặc vải xô che lại khi phơi", chị cho biết.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng tranh thủ bắt trend làm thịt phơi một nắng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nhận về thành quả như ý, người làm cần lưu ý ngay từ khâu chọn nguyên liệu, khi thịt phải tươi ngon, sơ chế kỹ.

Nếu thịt bị ôi ươn hoặc trong quá trình tẩm ướp khiến thịt không còn tươi ngon thì dù phơi nắng gắt hay đem sấy nhiều lần cũng không đảm bảo mùi vị và chất lượng vệ sinh. Bên cạnh đó, ưu tiên phơi thịt trực tiếp dưới nắng gắt, tránh nơi có bụi bẩn, ẩm ướt để tránh thịt bị ôi, sinh vi khuẩn.

Thành phẩm thịt ba chỉ sau một ngày phơi nắng ở Hà Nội. Ảnh: @hieundt107/Threads.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 27/5, nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng mới kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Từ đêm 28-30/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.