Danh tính 34 người mặc quân phục công an trong ảnh gây sốt MXH

Đằng sau bức ảnh 34 người mặc quân phục công an gây sốt mạng xã hội là câu chuyện về những du học sinh Lào được cử sang Việt Nam học tập và rèn luyện.

Ay Vy và các bạn trong lớp đều đỗ vào các trường khối Công an Nhân dân.

Ngày 4/6, Ay Vy (sinh năm 2007), du học sinh Lào đang theo học tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, đăng tải hai bức ảnh kỷ yếu của lớp lên mạng xã hội.

Trong bức ảnh đầu tiên, được ghi chú là năm 2024, các nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài trắng, còn nam sinh diện vest lịch lãm. Trong khi đó, bức ảnh thứ hai được chú thích "hiện tại" ghi lại khoảnh khắc cả lớp khoác lên mình quân phục công an, kèm biểu tượng của các trường thuộc khối Công an Nhân dân.

Dưới phần bình luận, không ít người cho rằng bức ảnh quân phục được chụp vào năm 2026 và tò mò về danh tính các nhân vật trong ảnh. Nhiều bình luận đặt câu hỏi về tiêu chí tuyển chọn của lớp, trong khi một số người thậm chí nghi ngờ đây là ảnh trí tuệ nhân tạo (AI) vì thành tích của các thành viên được cho là quá đặc biệt

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ay Vy cho biết cả hai bức ảnh đều được chụp vào năm 2024, khi lớp còn học tại Trường Văn hóa thuộc Cục Đào tạo (Bộ Công an). Bức ảnh được đăng tải đơn thuần nhằm gợi lại kỷ niệm và cảm xúc về thời gian trôi qua quá nhanh.

"Tôi chỉ muốn nói rằng mới đó mà đã 2 năm trôi qua, các bạn trong lớp giờ đang học ở những ngôi trường khác nhau. Tuy nhiên, có một số người hiểu nhầm rằng bức ảnh mặc quân phục công an được chụp ở thời điểm hiện tại", Ay Vy nói.

Theo nữ sinh, 34 thành viên trong lớp đều là du học sinh Lào được Nhà nước cử sang Việt Nam học tập và đào tạo trong lĩnh vực công an. Trước khi sang Việt Nam, tất cả phải trải qua quá trình tuyển chọn tại Lào với các tiêu chí về lý lịch, sức khỏe và năng lực học tập.

Ảnh kỷ yếu của 34 du học sinh Lào vào năm 2024.

"Từ bậc THPT, chúng tôi học hoàn toàn bằng tiếng Việt, bao gồm tất cả các môn học. Vì vậy, việc học tập cũng có những khó khăn nhất định do phải sử dụng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ", cô chia sẻ.

Ay Vy cho biết các du học sinh Lào vẫn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT như các học sinh khác và không được ưu tiên về điểm số. Sau khi hoàn thành chương trình học, việc phân công đào tạo tại các trường đại học sẽ dựa trên kết quả học tập, rèn luyện và thi cử.

"Có nhiều người nghĩ du học sinh sẽ được ưu tiên hoàn toàn khi vào đại học. Thực tế, chúng tôi được xem xét tuyển thẳng theo chương trình hợp tác và quyết định của Bộ, dựa trên quá trình học tập và rèn luyện", Ay Vy giải thích.

Được đào tạo trong môi trường có tính kỷ luật cao, cô và các bạn trong lớp luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình khi được Nhà nước tin tưởng cử sang Việt Nam học tập.

"Việc học tập và rèn luyện trong môi trường công an rất nghiêm túc, yêu cầu cao cả về kiến thức, ý thức lẫn kỷ luật. Động lực lớn nhất của chúng tôi là không muốn phụ lòng gia đình, thầy cô và những người đã tạo điều kiện cho mình được học tập tại đây", nữ sinh chia sẻ.

Theo Ay Vy, mục tiêu của nhiều du học sinh Lào là sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ trở về quê hương, đóng góp cho đất nước bằng những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị.

Nói về sự quan tâm bất ngờ từ cộng đồng mạng, nữ sinh cho biết cả lớp đều khá ngạc nhiên.

"Ban đầu tôi chỉ đăng video như một kỷ niệm của lớp, không nghĩ rằng lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Tôi rất vui và biết ơn trước những lời động viên, khen ngợi từ mọi người”, Ay Vy nói.

Nữ sinh bày tỏ hy vọng câu chuyện của lớp sẽ giúp mọi người hiểu hơn về hành trình học tập của các du học sinh Lào tại Việt Nam.

Ay Vy và các bạn trong lớp luôn ý thức rõ trách nhiệm và trân trọng cơ hội sang Việt Nam học tập.