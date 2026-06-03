Khen thưởng thanh niên cứu người phụ nữ bị 'ma men' đâm ở Hải Phòng

Hành động dũng cảm của thanh niên và chiến sĩ công an trong vụ khống chế đối tượng tấn công phụ nữ trên đường Lạch Tray đã nhận được sự ghi nhận, động viên từ cơ quan chức năng.

Ngày 3/6, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Dương Kinh tổ chức biểu dương, khen thưởng anh Phạm Thế Huy Hoàng (SN 2001), đoàn viên Chi đoàn tổ dân phố số 11, phường Dương Kinh, vì hành động dũng cảm tham gia khống chế đối tượng dùng hung khí tấn công một phụ nữ trên đường Lạch Tray vào rạng sáng 2/6.

Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng trao bằng khen cho anh Hoàng nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc và hành động dũng cảm cứu người. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Kinh cũng trao quà động viên, Đoàn Thanh niên phường trao giấy khen biểu dương đoàn viên tiêu biểu.

Chia sẻ tại buổi khen thưởng, anh Hoàng cho biết khi chứng kiến người phụ nữ bị tấn công giữa đêm khuya, anh không kịp suy nghĩ nhiều.

"Thấy người phụ nữ gặp nguy hiểm, tôi chỉ nghĩ phải tìm cách ngăn đối tượng lại càng nhanh càng tốt. Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy", anh nói.

Thanh niên dũng cảm khống chế kẻ cầm dao tấn công phụ nữ nhận khen thưởng. Ảnh: Thành đoàn Hải Phòng.

Cũng trong chiều 2/6, Đại tá Lê Trung Sơn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng chỉ huy Công an phường Gia Viên - đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng.

Trong quá trình tham gia khống chế đối tượng Phan Tuấn Hưng, Đại úy Thịnh bị đối tượng dùng dao gây thương tích ở tay. Ngoài ra, 6 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Gia Viên tham gia bắt giữ đối tượng cũng được chỉ đạo theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Tại bệnh viện, Đại tá Lê Trung Sơn ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của Đại úy Nguyễn Đức Thịnh và các cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý vụ việc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho người dân.

Đại tá Lê Trung Sơn thăm hỏi, động viên chiến sĩ công an phường Gia Viên. Ảnh: Công an phường Gia Viên.

Trước đó, khoảng 2h45 ngày 2/6, tại khu vực trước nhà số 116 Lạch Tray, giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân, đối tượng Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú tại số 193 Đà Nẵng) sau khi uống rượu say đã dùng vật giống dao bầu tấn công một phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Lê Chân, Công an phường Gia Viên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế nghi phạm và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Bước đầu xác định giữa nghi phạm và nạn nhân không có mâu thuẫn hay quen biết từ trước. Kết quả test nhanh cũng cho thấy đối tượng không dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.